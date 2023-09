Ha il seno così grande da non poter camminare con la schiena dritta: rimossi 9 chili di massa mammaria Una donna è stata operata per ridurre le dimensioni del seno che le stavano causando gravi danni alla schiena. L’intervento è stato eseguito dall’equipe del dottor Omar Jaber dell’ospedale Maggiore di Lodi.

L’equipe dell’ospedale Maggiore di Lodi diretta dal dottor Omar Jaber

Un intervento record di chirurgia plastica è stato eseguito all'ospedale Maggiore di Lodi. A una donna è stata rimossa una massa mammaria di nove chilogrammi che le stavano provocando gravi problemi di deambulazione a causa del peso eccessivo del seno.

La donna rischiava danni permanenti alla schiena

"La giovane paziente, a causa delle dimensioni e del peso del suo seno, era arrivata al punto di non poter più camminare con la schiena dritta – ha spiegato il dottor Jaber -. La sua colonna vertebrale era danneggiata e stava subendo deformità gravi con erniazioni discali, oltre a soffrire di continui attacchi di emicrania per la cifosi cervicale".

L'operazione di mastoplastica riduttiva è stata eseguita dall'equipe del dottor Omar Jaber, direttore della Struttura complessa di Chirurgia Plastica dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (Asst) di Lodi. In sala operatoria è stato coadiuvato dall'anestesista Cristina Quartarone, dai medici Gaetano D'Anna, Manuela Sanna e Giorgia De Salvia e dalle infermiere Daniela Boienti ed Evelin Siori.

La tecnica utilizzata per ricostruire il seno

La tecnica di Thorek è una procedura standard di riduzione mammaria. Alla paziente è stato prelevato il complesso areola-capezzolo che è stato conservato per permettere la ricostruzione del seno. "La particolarità di questo caso clinico è stata la rimozione di una enorme massa mammaria, di 4,5 chilogrammi per lato, conservando i restanti tessuti vitali per ricostruire il nuovo seno in maniera armoniosa e di proporzioni adeguate alla paziente". L'intervento è durante quattro ore e il decorso postoperatorio "è stato molto favorevole", ha concluso il dottore.

La struttura complessa di Chirurgia Plastica diretta dal Omar Jaber si occupa principalmente di rimozione dei tumori della pelle, chirurgia ricostruttiva del volto e del collo, traumi e chirurgia dei tessuti molli, malformazioni congenite, ricostruzione della mammella, chirurgia post-bariatrica, ustioni e chirurgia morfo-funzionale oculo-palpebrale. Da marzo è diventata anche sede della Scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica dell'Università degli Studi di Milano.