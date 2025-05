video suggerito

"Ha abusato su nove bimbe": maestro d'asilo condannato a 7 anni di reclusione per violenza sessuale a Milano Per il maestro d'asilo, arrestato nell'aprile dello scorso anno per violenza sessuale nei confronti di 9 bimbe in un asilo di Milano, la gup ha disposto sette anni di reclusione.

A cura di Giulia Ghirardi

La gup di Milano Tiziana Landoni ha condannato a sette anni di reclusione con rito abbreviato l'ormai ex maestro d'asilo ritenuto responsabile di abusi su nove bambine in due istituti scolastici dove svolgeva supplenze.

La sentenza è derivata dell'inchiesta condotta dalla pm Rosaria Stagnaro e del pool guidato dall'aggiunta Letizia Mannella e dalla Polizia locale in seguito a una denuncia della Direzione area servizi dell'infanzia del Comune dopo aver ricevuto alcune segnalazioni da due asili nei quali il 34enne aveva lavorato dietro chiamata per supplenze. In particolare quella di un'insegnante che appena dopo aver aperto la porta della classe aveva visto il maestro fare un gesto "inusuale", ovvero allontanare in tutta fretta una bimba da sé.

L'insegnante di 34 anni era stato quindi arrestato nell'aprile dello scorso anno con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di quattro bambine di età compresa tra i 4 e i 5 anni e, poi, nel corso delle indagini erano emersi altri casi che hanno portato alla condanna per altri cinque episodi nel giro di pochi giorni. Durante le indagini e la fase del processo l'imputato era passato dal carcere ai domiciliari in una comunità terapeutica. Poi a seguito di alcune violazioni erano dovuto tornare in carcere.

In seguito alla richiesta della pm che aveva chiesto 9 anni per l'imputato, la giudice ha disposto una condanna in linea con la richiesta: 7 anni che tengono conto del vizio parziale di mente dell'uomo riconosciuto da una perizia psichiatrica. Una condanna arrivata anche per l'imputazione di detenzione di materiale pedopornografico, trovato sul suo cellulare, mentre per un ulteriore caso, il decimo, la stessa Procura aveva chiesto l'assoluzione.

Stando a quanto ricostruito, il 13 aprile 2024 investigatori e inquirenti avevano collocato alcune microspie in un'aula e, tra il 15 e il 17 aprile, erano stati registrati gli abusi. Sempre nell'aprile 2024, in un'indagine del tutto distinta, era stata arrestata una maestra-educatrice di 45 anni, che lavorava da quasi 16 in un asilo nido comunale a Milano, per maltrattamenti aggravati, dal 2022 in avanti, ai danni di almeno dieci bimbi anche di pochi mesi. Il procedimento, in cui il Comune è stato citato come responsabile civile, prosegue a giugno davanti al gup Domenico Santoro e la difesa punta a patteggiare.