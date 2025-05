video suggerito

Guasto alla stazione di Porta Vittoria a Milano, treni in tilt: ritardi fino a 70 minuti e corse cancellate Un guasto agli impianti nella stazione di Porta Vittoria ha mandato oggi in tilt il traffico ferroviario, causando ritardi dei convogli fino a 70 minuti e numerose corse cancellate.

Nella giornata di oggi, lunedì 26 maggio, si registrano forti disagi per i viaggiatori e i pendolari in attesa alle banchine delle stazioni del passante di Milano. Un guasto agli impianti nella stazione di Porta Vittoria ha mandato in tilt il traffico ferroviario, causando ritardi dei convogli fino a 70 minuti e numerose corse cancellate. Dopo lo sciopero dei trasporti che nella giornata di venerdì 23 maggio ha paralizzato la circolazione dei treni, è stavolta nel giro di pochi giorni un inconveniente tecnico a bloccare (ancora) i numerosi passeggeri a terra.

Restano ancora da stabilire, al momento, le cause del guasto che si è verificato alla stazione di Porta Vittoria, snodo centrale della circolazione del passante che unisce vari quartieri della città ai capoluoghi dei dintorni (Lodi, Pavia, Lecco, Varese) e ai paesi dell'hinterland, della provincia e della Brianza.