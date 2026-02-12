milano
video suggerito
video suggerito

Guasto a un treno in stazione Centrale a Milano: ritardi fino a 100 minuti sulle linee per Genova, Bologna e Venezia

Un problema tecnico a un treno in prossimità della stazione Centrale a Milano ha causato forti ritardi sulle linee per Genova, Bologna e Venezia. Si sono registrati rallentamenti fino a 100 minuti.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Enrico Spaccini
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio (foto da LaPresse)
Immagine di repertorio (foto da LaPresse)

"Un inconveniente tecnico a un treno che è fermo" ha causato questa mattina, giovedì 12 febbraio, forti rallentamenti alla circolazione ferroviaria nei pressi della stazione Centrale di Milano. A darne notizia è la Rete ferroviaria italiana (Rfi) tramite il suo sito ufficiale, intorno alle 6:20. I ritardi che si sono accumulati sono arrivati fino a 100 minuti per le linee di Alta Velocità, Intercity e Regionali. La situazione sarebbe tornata regolare intorno alle 9:50, con il guasto ormai risolto.

I rallentamenti si sono registrati sulle linee per Genova, Bologna e Venezia. Intorno alle 6:20, quando sono iniziate le verifiche tecniche al treno fermo, i ritardi potevano raggiungere i 60 minuti. Una volta iniziate le operazioni di risoluzioni del guasto, questi si sono accumulati fino a 100 minuti e hanno colpito i treni di Alta Velocità, Intercity e Regionali. In particolare, alcuni Regionali hanno dovuto subire alcune limitazioni nel percorso. Tra questi il treno 2219 delle 9:05 che avrebbe dovuto arrivare a Bergamo alle 9:55 e che, invece, ha terminato la corsa alla stazione di Verdello Dalmine.

Rfi ha comunicato intorno alle 9 che la situazione sarebbe gradualmente tornata in ripresa dopo la risoluzione del cosiddetto "inconveniente tecnico", che non è stato meglio specificato. Verso le 10, invece, sarebbe di nuovo regolare.

Attualità
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Perché le persone continuano a morire di freddo a Milano e cosa c’entrano le Olimpiadi invernali
Sabotaggio sulla linea ferroviaria per la Valtellina: indaga l'antiterrorismo
"Clienti dimezzati per colpa delle Olimpiadi": un ristoratore vicino all'Arena Santa Giulia
Quali biglietti si possono davvero acquistare con meno di 40 euro per le Olimpiadi
Spesi 50 milioni per la sanità olimpica, ma l'Alta Valtellina resta senza reparto di pediatria
Quanti soldi porteranno le Olimpiadi a Milano: l’impatto su turismo e commercio
Prezzi folli per le case: c'è chi chiede 80mila per cinque notti a Cortina
Perché Fondazione Milano Cortina ha chiesto un prestito di 5 mln alla Regione Lombardia
Quali sostanze tossiche ci sono attorno all'Arena Santa Giulia: non sarà tutto bonificato per le Olimpiadi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views