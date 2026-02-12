Guasto a un treno in stazione Centrale a Milano: ritardi fino a 100 minuti sulle linee per Genova, Bologna e Venezia

Un problema tecnico a un treno in prossimità della stazione Centrale a Milano ha causato forti ritardi sulle linee per Genova, Bologna e Venezia. Si sono registrati rallentamenti fino a 100 minuti.

Immagine di repertorio (foto da LaPresse)

"Un inconveniente tecnico a un treno che è fermo" ha causato questa mattina, giovedì 12 febbraio, forti rallentamenti alla circolazione ferroviaria nei pressi della stazione Centrale di Milano. A darne notizia è la Rete ferroviaria italiana (Rfi) tramite il suo sito ufficiale, intorno alle 6:20. I ritardi che si sono accumulati sono arrivati fino a 100 minuti per le linee di Alta Velocità, Intercity e Regionali. La situazione sarebbe tornata regolare intorno alle 9:50, con il guasto ormai risolto.

I rallentamenti si sono registrati sulle linee per Genova, Bologna e Venezia. Intorno alle 6:20, quando sono iniziate le verifiche tecniche al treno fermo, i ritardi potevano raggiungere i 60 minuti. Una volta iniziate le operazioni di risoluzioni del guasto, questi si sono accumulati fino a 100 minuti e hanno colpito i treni di Alta Velocità, Intercity e Regionali. In particolare, alcuni Regionali hanno dovuto subire alcune limitazioni nel percorso. Tra questi il treno 2219 delle 9:05 che avrebbe dovuto arrivare a Bergamo alle 9:55 e che, invece, ha terminato la corsa alla stazione di Verdello Dalmine.

Rfi ha comunicato intorno alle 9 che la situazione sarebbe gradualmente tornata in ripresa dopo la risoluzione del cosiddetto "inconveniente tecnico", che non è stato meglio specificato. Verso le 10, invece, sarebbe di nuovo regolare.