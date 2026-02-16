“Accertamenti sulla linea elettrica” tra Sondrio e Tirano: fermi i treni della ferrovia delle Olimpiadi

I treni tra Sondrio e Tirano sono fermi dalle 9:30 del 16 febbraio per “accertamenti alla linea elettrica”. La circolazione verso la Valtellina, che poi consente di arrivare a Bormio e Livigno, è bloccata.

Foto di repertorio

La circolazione ferroviaria tra Sondrio e Tirano è bloccata dalle 9:30 di questa mattina, lunedì 16 febbraio. Si tratta della linea che porta i viaggiatori in Valtellina e che permette di arrivare a Bormio e Livigno, dove vanno in scena alcune delle gare delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha spiegato attraverso il suo sito ufficiale che sarebbero in corso "accertamenti alla linea elettrica" e che le squadre tecniche sono al lavoro per "ripristinare la piena potenzialità dell'infrastruttura". L'ultimo aggiornamento, relativo alle 10:50, indicava ancora la linea bloccata.

Nel frattempo, è stato attivato il servizio sostitutivo con autobus che coprono la tratta Sondrio-Tirano, mentre rimane sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Lecco-Tirano. I treni viaggiano regolarmente nella tratta tra Sondrio e Milano Centrale.

Lungo quella stessa linea, all'altezza di Abbadia lariana (in provincia di Lecco), nella notte tra il 10 e l'11 febbraio era andato in scena quello che al momento sembrerebbe essere stato un tentativo di sabotaggio. Il presunto attacco non aveva causato danni particolari. Su quanto accaduto, la Procura di Lecco ha aperto un fascicolo a carico di ignoti con l'ipotesi di reato di tentato disastro ferroviario. Durante un sopralluogo della polizia ferroviaria, infatti, sarebbero emersi alcuni cavi bruciati per un tratto di circa 80 centimetri e un cavo di acciaio sezionato in più parti. Il personale della Digos aveva, poi, rinvenuto una bottiglia di plastica vuota con alcuni residui di liquido infiammabile.

Articolo in aggiornamento