Guarda troppo a lungo una ragazza, 21enne accoltellato al petto Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato al petto da un 23enne. È successo nella serata di sabato 11 giugno a Sulla, nel Lecchese.

Avrebbe rivolto qualche attenzione di troppo ad una ragazza e pochi istanti dopo è stato raggiunto da una coltellata al petto. Serata di violenza quella di sabato a Suello, paese della provincia di Lecco, dove un ragazzo di 21 anni è stato brutalmente aggredito e lasciato agonizzante da un 23enne fermato pochi minuti dopo dai carabinieri.

Accoltellato al petto per aver guardato una ragazza

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, tutto è successo verso le 23 di sabato 11 giugno. La chiamata al 118 regionale ha allertato la sala operativa che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. La squadra di sanitari si è precipitata sul posto per soccorrere il giovane, trovato con una profonda ferita al petto causata da un'arma bianca. Dopo una prima medicazione in loco, il 21enne è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco dove è stato preso in cura dai medici della struttura. In via San Miro, teatro dell'aggressione, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia locale che hanno preso in carico le indagini.

Fermato un 23enne di Besana Brianza

Dopo aver raccolto qualche testimonianza, si sono messi sulle tracce dell'aggressore, identificato poco distante dal luogo del delitto in un ragazzo di 23 anni di Besana Brianza. Il sospettato, cittadino di origini libiche, verrà denunciato per lesioni. L'aggressione sarebbe scaturita a seguito di qualche attenzione giudicata di troppo nei confronti di una ragazza. Nel frattempo non sono ancora note le condizioni della vittima: il 21enne di Carate Brianza e residente a Nibionno potrebbe non essere ancora fuori pericolo.