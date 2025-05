video suggerito

Gruppo di ragazzi aggredisce un 15enne e un papà intervenuto per difenderlo: entrambi in ospedale Domenica pomeriggio un 15enne è stato aggredito da un gruppo di coetanei, che ha preso a calci e pugni anche il papà di un altro ragazzo intervenuto per difendere l'adolescente. L'adulto ha riportato la frattura di uno zigomo, mentre il ragazzo è stato dimesso dal pronto soccorso con una prognosi di due settimane.

Domenica pomeriggio a Cairate, comune in provincia di Varese, un gruppo di ragazzi ha aggredito un 15enne e un uomo di 43 anni, papà di un amico dell'adolescente, che era intervenuto per difenderlo. L'adulto ha riportato diverse lesioni al volto, mentre la giovane vittima è stata ferita alla testa e su tutto il corpo. Entrambi sono stati portati d'urgenza in ospedale. Il paese di Cairate, venuto a sapere dell'accaduto, ha deciso di organizzare una fiaccolata per dimostrare solidarietà alle due vittime.

L'episodio è avvenuto domenica 25 maggio, poco prima delle 18:00 del pomeriggio, vicino al cimitero di Bolladello. Stando a quanto ricostruito finora, pare che il 15enne sia stato accerchiato da un gruppo di coetanei che avrebbero cominciato a pestarlo con calci e pugni. A quel punto sarebbe intervenuto il 43enne, papà di un amico del ragazzo aggredito, che ha cercato di fermare la rissa ma è finito a sua volta vittima del gruppo. L'uomo ha riportato diverse ferite e fratture alla faccia, in particolare vicino a un occhio con la rottura di uno zigomo, mentre il ragazzo è stato dimesso dall'ospedale con una prognosi di due settimane a causa di diverse contusioni alla testa e sul resto del corpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Busto Arsizio e Cassano Magnago, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.La notizia dell'accaduto si è diffusa in paese e una mamma ha deciso di organizzare una fiaccolata in segno di solidarietà con il 15enne e il 45enne aggrediti. L'iniziativa, prevista per il 5 giugno, è stata sostenuta anche dalla sindaca di Cariate, Anna Pugliese.