Gruppo di ragazzi accerchia un’auto che fugge sul marciapiede: l’aggressione ripresa in un video La notte tra venerdì e sabato in via Padova a Milano un uomo a bordo di un’auto ha percorso diversi metri sul marciapiede per cercare di fuggire da un gruppo di ragazzi.

A cura di Giorgia Venturini

Un automobilista ha percorso qualche metro sul marciapiede cercando di evitare un gruppo di ragazzi che lo stavano accerchiando. Tutto è successo la notte tra venerdì e sabato in via Padova a Milano: le immagini riprese in un video raccontando quello che è accaduto secondo per secondo.

La dinamica dell'aggressione

Dalle immagini si vede la macchina parcheggiata sul marciapiede accerchiata da sei o sette persone: queste iniziano a lanciare contro l'auto qualcosa e a gridare. A questo punto – non è chiaro se è un amico del gruppo o se è una persona sconosciuta – per evitare danni o tentativi di violenza l'auto si allontana sgommando e percorrendo altri metri sul marciapiede.

L'uomo che è in macchina ha infatti più volte accelerato per evitare il gruppo di ragazzi: dalla foga è andato anche contro un'altra auto parcheggiata. E ancora: sfonda un palo, ma riesce solo così a raggiungere la strada e darsi finalmente alla fuga. Tutto questo sempre mentre il gruppo di ragazzi lo stava inseguendo. Le immagini sono finite sul web: non sono ancora chiari i particolati sulla dinamica delle vicenda.

