Gruppo di giovani rapinano due fratelli: il maggiore cerca di difendere il minore e viene picchiato Tre minorenni e un 18enne sono finiti in manette per aver aggredito e rapinato due fratelli in centro a Milano mentre una sera stavano tornando a casa: il fratello maggiore di 17 anni ha provato a difendere il minore di 14. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Si sono avvicinati a due fratelli nel centro di Monza e li hanno presi a pugni per rapinarli. Le indagini della polizia di Stato hanno permesso di ricostruire quanto accaduto: alla fine in manette sono finiti tre minorenni e un 18enne, quest'ultimo è stato portato in carcere a Monza mentre i minori si trovano al Beccaria di Milano.

Quando alla dinamica dei fatti, il gruppo di ragazzi si è avvicinato a due fratelli di 14 e 17 anni nella sera di sabato 16 marzo mentre stavano tornano a casa. Le due vittime sono state accerchiate: gli arrestati li avevano subito derubati di giubbotto, smartphone e cuffie. Il fratello maggiore, in difesa del minore, è stato colpito al volto con schiaffi e pugni. Poi la banda di malviventi è scappata via. Subito i fratelli hanno allertato il 112 che ha inviato sul posto la polizia. Gli agenti in poco tempo hanno fermato i quattro sospettati: sono stati ritenuti responsabili di aver rapinato poco prima un 38enne minacciandolo con un cavatappi. Alcuni dei fermati era ancora in possesso della refurtiva. I giovani rapinatori si trovano ora tutti in carcere: dovranno difendersi dall'accusa di rapina e di aggressione.