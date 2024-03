Accoltellano uno studente in Erasmus a Milano per cercare di rapinarlo: arrestati due minorenni Due minorenni sono stati arrestati e un terzo indagato perché accusati di aver tentato di rapinare un giovane studente in Erasmus nel Milanese. Uno di loro è anche accusato di tentato omicidio perché lo ha accoltellato alla schiena. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di martedì 19 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Rho hanno arrestato due ragazzini italiani di 17 anni e 16 anni e ne hanno indagato un terzo. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché accusati di concorso in rapina aggravata e uno di loro per tentato omicidio e porto d'armi e oggetti atti ad offendere. I provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Milano, su richiesta della Procura, sono conseguenza di un'articolata attività investigativa che è stata condotta dalla sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile di Rho.

Il gruppetto, il 2 febbraio scorso intorno alle 23, avrebbero avvicinato un giovane studente Erasmus originario dell'India nel sottopasso della stazione ferroviaria FNM "Bollate centro". Avrebbero provato a sottrargli il cellulare e i contanti. Lo avrebbero inseguito per un breve tratto e, quando sono riusciti a raggiungerlo, lo avrebbero accoltellato alla schiena. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. A seguito delle ferite, la vittima è stata trasporta all'ospedale Niguarda di Milano dove è stato ricoverato in prognosi riservata: avrebbe riportato un'importante emorragia interna.

Nel frattempo, le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza presenti in zona. Queste hanno permesso di ricostruire la dinamica della vicenda e raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati. I militari hanno inoltre perquisito sia le abitazioni dei due arrestati che del terzo indagato. All'interno sono stati trovati i vestiti utilizzati al momento della tentata rapina. I due minorenni sono stati quindi trasferiti nel carcere Beccaria di Milano.