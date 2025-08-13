milano
Grave scontro auto-scooter, tre morti nel Pavese: sul posto i soccorritori

Questo pomeriggio, mercoledì 13 agosto, si è verificato un grave incidente stradale sull’ex statale 35 tra Pavia e Borgarello. Nello scontro sono rimaste coinvolte un’auto e uno scooter e tre persone hanno perso la vita.
A cura di Giulia Ghirardi
Immagine

Tre persone hanno perso la vita in un incidente stradale che si è verificato nel corso di questo pomeriggio, mercoledì 13 agosto, sull'ex statale 35 all'altezza dei tratto compreso tra Pavia e Borgarello. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Pavia.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 18:00 di questo pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 18:03 a bordo di due ambulanze e di due automediche in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il sinistro stradale si sarebbe verificato sull'ex statale 35 nel tratto compreso tra Pavia e Borgarello all'altezza della località Cassinino. Nell'incidente, che ha coinvolto un'auto e uno scooter, sono morte tre persone: oltre al 77enne conducente della vettura anche l'uomo e la donna che erano in sella alla moto, due 47enni che abitavano nel vicino comune di Certosa (Pavia). L'uomo e la donna che si trovavano sullo scooter sono stati sbalzati dalla sella e sono finiti sulla riva alberata del Navigliaccio. Una volta giunti sul posto, i medici e i paramedici del 118 hanno provato a rianimare i tre, ma alla fine sono stati costretti a dichiararne il decesso.

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso.

Attualità
Cronaca
Incidenti stradali
