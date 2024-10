video suggerito

Grave incidente tra tre auto a Cologno al Serio: un uomo è morto sul colpo, altre cinque persone ferite Attorno alle 13.30 di oggi domenica 27 ottobre un uomo ha perso la vita in un incidente a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo: altre cinque persone sarebbero rimaste ferite, tra queste due bambini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

(immagine di repertorio)

Gravissimo incidente a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo. Attorno alle 13.30 di oggi domenica 27 ottobre un uomo ha perso la vita sulla Cremasca a pochi metri dal confine con Morengo. Stando alla prima ricostruzione dei fatti nell'impatto sono rimaste coinvolte tre auto. Subito è stato lanciato l'allarme ai soccorritori, ma quando i medici sono arrivati sul posto nulla è stato possibile per salvare la vita a un uomo. La vittima infatti sarebbe morta sul colpo.

Ora la polizia locale sta facendo tutti gli accertamenti del caso sulla dinamica. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Treviglio e i Carabinieri di Bergamo. Certo è che oltre all'uomo deceduto altre cinque persone sono rimaste ferite: una di queste è stata trasportata in gravissime condizioni in elisoccorso all'ospedale. Tra i coinvolti anche un bambino di 7 anni e una di 3 anni: si trovano entrambi nel repaerto di padiatria degli Spedali Civili di Brescia. Le loro condizioni non sarebbero gravi.