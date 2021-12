Grave incidente stradale all’alba a Montichiari: bimbo di 6 anni soccorso in arresto cardiaco Schianto all’alba di oggi a Montichiari, nel Bresciano: un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati tra loro. Due i feriti: tra loro un bimbo di 6 anni, ricoverato in gravi condizioni.

A cura di Francesco Loiacono

(Repertorio)

Grave incidente stradale all'alba di oggi, martedì 21 dicembre, a Montichiari, in provincia di Brescia. Un bambino di soli 6 anni è rimasto gravemente ferito nello scontro tra l'auto sulla quale stava viaggiando assieme a un adulto e un mezzo pesante. Lo schianto è avvenuto attorno alle 6 del mattino sulla strada provinciale Sp 668, come riportato da una nota dell'Azienda regionale emergenza urgenza. Sul posto sono state inviate in codice rosso due ambulanze e due automediche. I soccorritori del 118 hanno trovato il bimbo in arresto cardio circolatorio e lo hanno iniziato a rianimare. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Civile pediatrico di Brescia, dove è adesso ricoverato in condizioni definite gravi ma stabili.

Ferito anche il conducente dell'auto: non è grave

Nell'incidente è rimasto ferito anche l'adulto che era alla guida dell'auto, un uomo di 50 anni. Le sue condizioni non destano però particolare preoccupazione: l'uomo ha riportato un trauma a una gamba ed è stato trasportato in codice giallo agli Spedali civili. Spetterà alla polizia stradale accertare l'esatta dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità da parte dei conducenti dei mezzi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso.