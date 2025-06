video suggerito

Grave incidente stradale Abbadia Lariana, scontro tra auto e moto: grave una 15enne Incidente stradale ad Abbadia Lariana (Lecco): un'auto e una moto si sono scontrate e nell'impatto è rimasta ferita una ragazzina di quindici anni che è in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Incidente stradale ad Abbadia Lariana, comune che si trova in provincia di Lecco. Un'automobile e una moto si sono scontrate. L'impatto è stato violentissimo. Una ragazzina di quindici anni è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

La dinamica dell'incidente ad Abbadia Lariana

L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 2 giugno, all'incrocio tra via Provinciale 72 e via G. Di Vittorio. Un'automobile, che stava svoltando verso il sottopasso ferroviario, e una moto – che arrivava da Lecco – si sono scontrate e l'impatto è stato molto violento. Sullo scooter c'erano un ragazzino di sedici anni e una ragazzina di quindici anni. Quest'ultima è stata sbalzata dal mezzo e ha fatto un volto di circa venti metri sull'asfalto.

La quindicenne ricoverata in gravi condizioni

Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze, un'automedica e un elicottero. Le ambulanze sono state inviate dalla Croce Rossa di Galbiate e dal Soccorso Alpino di Mandello. I medici e i paramedici, dopo aver fornito le prime cure sul posto, hanno trasferito la quindicenne in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Il sedicenne è stato portato in ospedale in codice giallo. Soccorsa anche la 49enne, che guidava l'automobile. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. I vigili del fuoco hanno invece messo in sicurezza l'area.