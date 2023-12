Grave incidente a Miami per Steven Basalari, l’imprenditore e influencer: “Sono vivo per miracolo” Grave incidente per Steven Basalari a Miami, l’imprenditore e influencer racconta lo schianto sui social: “Sono vivo per miracolo”.

A cura di Fabrizio Capecelatro

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Steven Basalari, proprietario della discoteca Number One e noto influnecer su Instragram e Tik Tok, ha avuto un brutto incidente stradale a Miami, in Florida. È stato lui stesso a raccontarlo sui suoi seguitissimi canali social, rassicurando così i numerosi follower. "Raga sono a Miami vivo per miracolo. Abbiamo fatto un incidente in autostrada e ci siamo ritrovati schiantati contro un palo della luce 4 corsie opposte", ha raccontato l'imprenditore.

Incidente a Miami per Steven Basalari

In diverse storie su Instagram e TikTok, Basalari racconta l'incidente che ha subito a Miami e fa il punto sulle condizioni di salute sue e delle altre persone presenti a bordo dell'autovettura: "Eravamo in 5. L’autista di Uber sotto shock con qualche ferita, io ed un mio amico illesi. Mentre 2 nostre amiche sono ferite e dovranno operarsi per fratture a gambe e braccia ma non sono in gravi condizioni".

E soprattutto l'influencer spiega la dinamica dello schianto: "Ci ha salvato la vita il fatto che l’auto fosse un modello enorme americano, con qualsiasi altra macchina non avremmo potuto raccontarlo. Nonostante le nostre amiche dovranno subire degli interventi, siamo stati tutti miracolati".

L'appello dell'influencer

Infine, Basalari ha voluto fare un appello ai suoi follower, molti dei quali giovanissimi: "Queste sono le cose che davvero ci fanno riflettere su quanto sia preziosa la vita. Stavamo ridendo e scherzando e due minuti dopo poteva essere tutto finito. Per sempre. Date valore alle cose davvero importanti e godetevi ogni singolo attimo".

In moltissimi hanno commentato le sue storie e i suoi post con messaggi di solidarietà per la brutta esperienza che ha vissuto: Basalari infatti, da quando ha preso in mano la gestione della discoteca Number One dal padre, è poi riuscito a farsi apprezzare molto anche per le capacità imprenditoriali. Appena qualche mese fa ha aiutato Donato De Caprio ad aprire a Milano il suo "Con mollica o senza".