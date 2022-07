Gli si incastrano le mani in una pressa, operaio 18enne appena contrattualizzato in gravi condizioni Un altro incidente sul lavoro a Milano, dove nel pomeriggio di oggi, sabato 23 luglio, un ragazzo di appena 18 anni è rimasto gravemente ferito.

Foto di repertorio

Un altro incidente sul lavoro a Milano, dove nel pomeriggio di oggi, sabato 23 luglio, un ragazzo di appena 18 anni è rimasto gravemente ferito. Le sue mani sono rimaste schiacciate dalla pressa di un macchinario industriale. Tutto è successo attorno alle 14 e, come riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, il 18enne, di origini egiziane, stava lavorando su un macchinario di un'azienda che si occupa di commercio all'ingrosso di materiali di recupero non metallici in via Beltrami a Novate Milanese.

Operaio 18enne ricoverato in gravi condizioni a Sesto San Giovanni

Fortunatamente, il ragazzo non è in pericolo di vita ma come registrato dagli operatori sanitari intervenuti per trasferirlo al pronto soccorso, ha riportato diverse fratture a entrambe le mani. Portato in codice rosso alla Clinica Multimedica di Sesto San Giovanni, il giovane è stato preso in cura dai medici della struttura che ha un reparto specializzato per la chirurgia della mano. Qui, il 18enne è stato operato d'urgenza dai dottori nel tentativo di evitare danni permanenti.

Ha firmato il contratto determinato appena un mese fa

In ospedale, poco dopo il suo arrivo, sono giunti anche i genitori. Sul luogo dell'incidente, in via Beltrami, sono arrivate anche le forze dell'ordine e i tecnici dell'Ats. La polizia locale di Novate Milanese ha effettuato tutti i rilievi del caso appurando che il giovane era regolarmente sotto contratto da un mese con scadenza al prossimo dicembre. La ricostruzione esatta della dinamica che ha portato al suo grave ferimento è ancora al vaglio degli agenti.