Gli rubano la pensione e resta senza soldi, i carabinieri fanno una colletta per aiutarlo I carabinieri della stazione di Bozzolo, in provincia di Mantova, hanno fatto una colletta per aiutare un anziano signore derubato tutti i suoi soldi.

A cura di Ilaria Quattrone

Un anziano è stato truffato a Bozzolo, comune in provincia di Mantova. I malviventi, utilizzando una scusa, sono riusciti a entrare in casa sua e gli hanno rubato il portafogli. All'interno aveva tutti i suoi soldi, quelli che gli restavano della pensione. La vittima ha denunciato l'episodio ai carabinieri, che hanno deciso di far partire una gara di solidarietà: hanno fatto una colletta per acquistare tutti i prodotti e i generi alimentari di prima necessità affinché l'uomo possa arrivare alla fine del mese.

La truffa all'anziano

I truffatori si sono introdotti in casa di un anziano signore con un pretesto. L'uomo, convinto delle loro buone intenzioni, gli ha aperto la porta e li ha fatti accomodare. Ma, in un momento di distrazione, gli hanno sottratto il portafogli. All'interno c'era tutto quello che restava della sua pensione e con cui avrebbe dovuto sostenere tutte le spese necessarie per arrivare a fine mese.

L'anziano, non appena si è accorto che quelle persone così gentili in realtà erano dei delinquenti che gli avevano portato via con l'inganno tutti i suoi soldi, ha chiamato i carabinieri per sporgere denuncia. Nel raccontare i fatti, ha mostrato tutto il suo sconforto per essere rimasto senza neanche un euro. A quel punto è successo qualcosa di inaspettato e commovente.

La gara di solidarietà

I militari, oltre a far partire le necessarie indagini per individuare e arrestare i truffatori, hanno deciso di fare una colletta all'interno della caserma per aiutare l'anziano ad arrivare alla fine del mese. Gli hanno acquistato alimenti e altri generi di necessità per poter arrivare con dignità al giorno in cui potrà ritirare la nuova pensione.

Alla raccolta ha partecipato anche la Sezione di Bozzolo dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che poi ha consegnato le buste con la spesa al comandante della Stazione. "Questo dimostra – spiegano dal Comando provinciale di Mantova – che non si smette mai di essere carabinieri, nemmeno quando si va in pensione".

"Lo spirito di servizio resta sempre lo stesso, che si indossi o meno la divisa. Ciò che è accaduto a quel signore sarebbe purtroppo potuto capitare al padre di uno qualunque di noi e così i colleghi di Bozzolo si sono attivati", concludono.