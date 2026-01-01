milano
Gli esplode un petardo in mano: a Brescia un 14enne perde quattro dita durante i festeggiamenti di Capodanno

L’episodio si sarebbe verificato a Brescia, in piazza Vittoria, durante il concerto di fine anno. In corso accertamenti dei carabinieri.
A cura di Francesca Caporello
Serata di Capodanno drammatica per un ragazzino che compirà 14 anni nelle prossime settimane. Ieri sera nella notte dei festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno, avrebbe perso quattro dita di una mano mentre stava maneggiando alcuni petardi. Secondo quanto si apprende, l'episodio si sarebbe verificato a Brescia, in piazza Vittoria, durante il concerto di fine anno. Il ragazzo, di origine egiziana, si trovava insieme al padre e al fratello quando alcuni petardi gli sono esplosi tra le mani.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi.  Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Civile di Brescia e successivamente trasferito a Verona, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico di ricostruzione della mano. L'esito dell'operazione potrà essere valutato solo nelle prossime ore, ma la perdita di quattro dita è definitiva. Sull'episodio stanno svolgendo accertamenti i carabinieri.

