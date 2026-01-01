Due dodicenni gravemente feriti mentre giocano con i petardi a Milano: uno ha perso una mano

L’incidente è avvenuto intorno alle 12 di oggi giovedì 1 gennaio in via Alfonso Gatto a Milano, quartiere Forlanini. L’altro dodicenne ha riportato profonde ferite al torace e alle gambe.

Foto di repertorio

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 1 gennaio, due dodicenni sono rimasti gravemente feriti dopo aver fatto esplodere dei botti in strada. Soccorsi dal 118, uno dei due, che ha perso la mano sinistra e un dito dell'altra mano, è stato ricoverato in codice rosso presso l'ospedale Niguarda; l'altro, che ha riportato ferite penetranti al torace e alle gambe, è stato invece trasportato in codice giallo presso l'ospedale San Raffaele. Nessuno dei due, stando a quanto emerso, risulta in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto in via Alsonso Gatto, zona Forlanini. Sul posto sono così immediatamente intervenuti i mezzi dei sanitari del 118 e una pattuglia dei carabinieri della stazione Crescenzago, che ora indagano per risalire alle cause dell'esplosione. Una delle ipotesi messe in campo dagli investigatori, al momento, è quella che i due minorenni possano aver raccolto l'ordigno da terra.