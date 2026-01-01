milano
video suggerito
video suggerito

Due dodicenni gravemente feriti mentre giocano con i petardi a Milano: uno ha perso una mano

L’incidente è avvenuto intorno alle 12 di oggi giovedì 1 gennaio in via Alfonso Gatto a Milano, quartiere Forlanini. L’altro dodicenne ha riportato profonde ferite al torace e alle gambe.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Francesca Del Boca
1 CONDIVISIONI
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 1 gennaio, due dodicenni sono rimasti gravemente feriti dopo aver fatto esplodere dei botti in strada. Soccorsi dal 118, uno dei due, che ha perso la mano sinistra e un dito dell'altra mano, è stato ricoverato in codice rosso presso l'ospedale Niguarda; l'altro, che ha riportato ferite penetranti al torace e alle gambe, è stato invece trasportato in codice giallo presso l'ospedale San Raffaele. Nessuno dei due, stando a quanto emerso, risulta in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto in via Alsonso Gatto, zona Forlanini. Sul posto sono così immediatamente intervenuti i mezzi dei sanitari del 118 e una pattuglia dei carabinieri della stazione Crescenzago, che ora indagano per risalire alle cause dell'esplosione. Una delle ipotesi messe in campo dagli investigatori, al momento, è quella che i due minorenni possano aver raccolto l'ordigno da terra.

Attualità
Cronaca
1 CONDIVISIONI
Immagine
trovata morta
a milano
Scappata un mese fa e identificata dopo giorni: di Aurora Livoli sappiamo ancora troppo poco
Lo zio di Aurora, scappata da Latina e trovata morta a Milano: "Come è arrivata lì?"
Autopsia rinviata al 2 gennaio: si cerca ancora l'uomo che era con la 19enne
La donna trovata morta a Milano è la 19enne Aurora Livoli, scomparsa da Latina un mese fa
In un video si vede lei che entra con un uomo nel cortile poi lui si allontana da solo
Donna trovata morta in un cortile in via Paruta a Milano: l'ipotesi della violenza sessuale
La donna è stata trovata senza maglietta: si indaga per omicidio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views