Litiga con un ragazzo fuori da un pub a Rovato e gli spacca una bottiglia in testa: identificato un 25enne

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre fuori da un pub di Rovato (Brescia) è andata in scena una violenta lite tra due ragazzi. Uno è stato ferito alla testa con una bottiglia di vetro.

Un ragazzo è finito in ospedale a Brescia nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre con una ferita alla testa. Stando a una prima ricostruzione, a ferirlo sarebbe stato un altro giovane al culmine di una lite esplosa all'esterno di un pub di Rovato. Questo, un 25enne, gli avrebbe rotto una bottiglia di vetro in testa, procurandogli una ferita giudicata guaribile in 15 giorni. Gli accertamenti dei carabinieri sono ancora in corso.

La chiamata al 112, il numero unico per le emergenze, è arrivata intorno all'1 della notte del 28 dicembre. Una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Chiari sono intervenuti insieme ai volontari dell'ambulanza di Bornato in largo Cazzani a Rovato, all'esterno di un pub, perché era stata segnalata una violenta lite tra due ragazzi. Stando a quanto emerso dal racconto dei testimoni, i due avrebbero iniziato a discutere per motivi futili e, ad un certo punto, uno avrebbe preso una bottiglia di vetro e l'avrebbe spaccata sulla testa del rivale.

Il ferito è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia. Là i medici gli hanno prestato le cure del caso e poche ore dopo lo hanno dimesso con una prognosi di 15 giorni. Non aveva documenti con sé e la fase di identificazione è ancora in corso. L'aggressore, invece, sarebbe un 25enne cittadino tunisino che verrà segnalato all'autorità giudiziaria in attesa di un'eventuale denuncia del ferito.

Poche ore dopo, intorno alle 5 del mattino, un 21enne è stato trovato privo di sensi a terra a Desenzano. In questo caso, non si sarebbe trattato di un'aggressione, quanto piuttosto di un'overdose da oppiacei. I carabinieri hanno svolto gli accertamenti del caso e i sanitari del 118 lo hanno trasportato in codice rosso in ospedale. Poco dopo, il giovane ha ripreso conoscenza, ma è stato sedato perché in forte stato di agitazione.