Giuseppa Cuva muore dopo un’operazione all’ospedale di Codogno, la famiglia presenta un esposto: disposta l’autopsia

É morta giovedì, dopo un'operazione alla tiroide all'ospedale di Codogno Giuseppa Cuva, 57enne originaria di Mistretta, in provincia di Messina, ma residente a Turano Lodigiano, in provincia di Lodi. La sua morte improvvisa ha lasciato i familiari nello sconforto e ha fatto scattare un esposto ai carabinieri: il tribunale verificherà le circostanze della morte. É stato quindi rimandato il funerale, previsto per oggi, dopo che il giudice ha disposto l'autopsia. Il corpo è stato trasferito all'istituto di medicina legale di Pavia. Nel frattempo il giudice ha disposto anche il sequestro delle cartelle cliniche della donna.

L'operazione si è svolta nella giornata di mercoledì 17 settembre all'interno del reparto chirurgia dell'ospedale di Codogno. Si trattava di un'operazione alla tiroide considerata di routine, ma Cuva è morta per un ictus 24 ore dopo, giovedì 18 settembre. La famiglia, composta dal marito e dai tre figli, ha chiesto di approfondire le circostanze della morte della donna. Da qui l'esposto ai carabinieri, che ha portato al blocco dei funerali fissati per oggi e al sequestro della salma per permettere che i medici legali effettuino l'autopsia.

Gli investigatori hanno acquisito anche la cartella clinica della donna. Le indagini serviranno ad accertare se la morte di Cuva dipenda da un decorso post operatorio imprevedibili o se si sia trattato di un caso di mala sanità.