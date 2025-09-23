Muore in ospedale per un ictus dopo un’operazione alla tiroide, l’Asst di Lodi: “Eventi non correlati”

Giuseppa Cuva è deceduta all’ospedale di Codogno il 18 settembre a causa di un ictus. Il giorno precedente si era sottoposta a un intervento alla tiroide. L’Asst di Lodi ha avviato indagini interne e, a una prima verifica, esclude che gli eventi possano essere correlati tra loro.

Sarebbe stato un "evento imprevedibile e, a una prima verifica, non correlabile all’intervento chirurgico" la morte di Giuseppa Cuva. Lo ha scritto l'Asst di Lodi in una nota, nella quale ha anche espresso il proprio cordoglio per il decesso della 57enne. La donna, infatti, lo scorso 17 settembre si era sottoposta a una operazione alla tiroide all'ospedale di Codogno, ma il giorno seguente è deceduta a causa di un ictus. La famiglia ha presentato un esposto ai carabinieri e la Procura ha avviato gli accertamenti del caso, mentre l'Asst di Lodi ha avviato indagini interne garantendo "piena collaborazione".

Cuva, 57enne originaria di Mistretta (in provincia di Messina) e residente a Turano Lodigiano, si era sottoposta a un intervento alla tiroide nel reparto Chirurgia dell'ospedale di Codogno nella giornata di mercoledì 17 settembre. Un'operazione di routine. Il giorno seguente, giovedì 18 settembre, la 57enne sarebbe stata colpita da un ictus che in breve tempo ha portato al suo decesso.

La famiglia della paziente ha presentato un esposto ai carabinieri, chiedendo che vengano svolte le indagini del caso per valutare se i due eventi, ovvero l'operazione e l'ictus, possano essere in qualche modo collegati tra loro. Il funerale, che era stato già fissato, è stato bloccato dal giudice del Tribunale di Lodi, che ha disposto il trasferimento della salma all'istituto di Medicina Legale di Pavia per l'autopsia. Le cartelle cliniche sono state poste sotto sequestro.

Nel frattempo, l'azienda ospedaliera lodigiana ha avviato un'indagine interna. Come comunicato attraverso una nota, dalle prime verifiche sarebbe emerso che il decesso di Cuva sarebbe stato "imprevedibile" e "non correlabile all’intervento chirurgico di tiroide". L'azienda ha sottolineato come quanto accaduto abbia "profondamente colpito il personale sanitario presente in quel momento" e che "attende serenamente l’esito dell’autopsia che potrà chiarire quanto accaduto".