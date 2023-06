Giulia e Giovanni stanno insieme da 71 anni: il loro amore ora continua in casa di riposo Giulia Cherubini e Giovanni Zanoni, 96 anni, festeggiano 71 anni di matrimonio. Da qualche mese sono ospiti nella stessa Rsa in provincia di Brescia, dove di recente hanno ricevuto nipoti e amici per celebrare insieme il loro legame indistruttibile. “La corteggiavo improvvisando serenate sotto casa sua, davanti al papà”

"Eravamo vicini di casa, e trovavo che Giulia fosse la ragazza più bella che avessi mai incontrato". E oggi, con quella timida, gentile bellezza della porta accanto Giovanni Zanoni, 96 anni appena compiuti, festeggia ben 71 anni di matrimonio. Celebrati all'interno della residenza sanitaria di cui i due coniugi, coetanei, da qualche mese sono ospiti insieme. Mano nella mano, come hanno fatto per tutta la loro vita.

I tempi del fidanzamento

A Il Giornale di Brescia Giovanni racconta l'unione con la moglie Giulia Cherubini, e riporta alla mente le prime tappe dei sette decenni che li rendono senz'altro una delle coppie più longeve del momento. Come i primi corteggiamenti, avvenuti sempre sotto l'occhio vigile del padre di lei. "Durante i primi periodi del fidanzamento, siccome avevo un complesso insieme ai miei amici e andavamo a suonare anche nelle balere, allo scoccare della mezzanotte ci piazzavamo sotto casa delle rispettive fidanzate e improvvisavamo una serenata, alla quale assistevano puntualmente anche i loro papà", le sue parole al quotidiano.

La musica e i ricordi

Gli stessi amici di una vita che, in occasione del 96esimo compleanno di Giovanni, si sono presentati alla residenza sanitaria Villa dei Pini per portare fuori a pranzo il festeggiato. "Abbiamo mangiato e poi cantato, ricordando i vecchi tempi: è stato davvero bello", ha ricordato il 96enne, il cui amore per la musica è secondo solo a quello per la compagna di tutta un'esistenza.

A spegnere le candeline con lui e a omaggiare un legame così longevo, in grado di resistere a ogni ostacolo, c'erano anche i nipoti della coppia, che ogni giorno si recano a Villa dei Pini per fare due chiacchiere con Giulia o con Giovanni. Che spesso amano riportare alla mente aneddoti della giovinezza, storie di un'epoca ormai lontana. "Decenni fa ero in bici e la signora Italia, madre di 13 figli, aveva le doglie", è uno degli aneddoti preferiti di Giovanni. "Non sapendo cosa fare, l’ho caricata sulla mia bici per accompagnarla al Civile, dove ha dato alla luce un bel bambino. Erano proprio altri tempi".