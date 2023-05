Giro d’Italia da Seregno a Bergamo, orari e strade chiuse: a che ora parte e dove passa Domenica 21 maggio 2023 si tiene la 15esima tappa del Giro d’Italia 2023. La partenza è fissata alle 11:55 a Seregno e l’arrivo è previsto alle 17:33 a Bergamo.

A cura di Enrico Spaccini

Oggi, domenica 21 maggio 2023, è in programma la 15esima tappa del Giro d'Italia tra Seregno e Bergamo. La partenza è prevista per le 11:55, mentre l'arrivo tra le 16:53 e le 17:33 in viale Vittorio Emanuele II. Un percorso lungo 195 chilometri che si estende per intero nella regione della Lombardia. La 14esima ci arriva, fermandosi a Cassano Magnago, in provincia di Varese, e la 16esima ci parte, da Sabbio Chiese nel Bresciano.

Il picco più alto viene raggiunto al Valico di Valcava, dove si toccano i 1.336 metri al chilometro 46,4. La partenza è a 235 metri di altitudine e l'arrivo a 248. Durante il tragitto sarà affrontato un dislivello totale di 3.600 metri circa. Le strade sono molto articolate, ci sono innumerevoli curve fino ai 9 chilometri di avvicinamento alla città di Bergamo che sono gli unici pianeggianti di tutto il finale.

A che ora parte il Giro d'Italia 2023 a Seregno e dove passa

La partenza è prevista per le 11:55 di domenica 21 maggio da Seregno. Dopodiché tutto il resto del percorso si articolerà in parte in provincia di Lecco e in quella di Bergamo.

Gli orari di passaggio in provincia di Lecco

Subito dopo i primi chilometri, il Giro transita per Cernusco Lombardone e Calco. È qui che il gruppo dovrà fronteggiare le salite della frazione del Valico di Valcava che lo condurrà al picco massimo di tutta la tappa, cioè a 1.336 metri. Raggiunto l'apice, dovrà essere affrontata la discesa fino ad Almenno San Salvatore fino ad arrivare al traguardo volante di Nembro.

Dove passa il Giro d'Italia 2023 in provincia di Bergamo

Il secondo traguardo della giornata sarà al Selvino, seguito da un'altra salita valida per la maglia di miglior scalatore a Miragolo San Salvatore. La discesa porterà il gruppo a Sedrina. Il quarto è ultimo traguardo intermedio è a Roncola Alta. Poi lo strappo di Largo Colle Aperto fino al traguardo bergamasco di viale Vittorio Emanuele II.

Le strade chiuse per la tappa Seregno-Bergamo

La carovana del Giro d'Italia partirà dalla città di Seregno. Per l'occasione, sono state chiuse alcune strade e vie:

piazza Linate

via Bandiera

via Palestro

via Stefano da Seregno

piazza Roma

corso del Popolo

piazza Concordia

via Umberto

via Colombo

via San Vitale

via Stoppani

via Parini

piazza Prealpi

via Briantina

Lungo il percorso c'è il divieto assoluto di sosta dalle 0:00 alle 15. È vietato anche il transito di ogni veicolo, comprese biciclette e monopattini, dalle 8 alle 15. Il divieto si applica anche ai residenti nelle strade indicate. Attorno alla zona del percorso è individuata una ‘zona rosa', all’interno della quale, dalle 8, sarà consentito solo il traffico locale ed il traffico in uscita.

Per il giorno della tappa, il Comune di Bergamo consiglia di non muoversi in città conn il mezzo privato se non strettamente necessario e ha emesso un’ordinanza che istituisce il divieto di transito per tutte le categorie di veicolo nelle seguenti vie: