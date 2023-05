Concerto Radio Italia Live 2023 a Milano, tram deviati e orari delle metro Sabato 20 maggio 2023 ci sarà il concerto di Radio Italia Live in piazza Duomo a Milano che inizierà alle 20.40. L’evento è gratuito e tra i cantanti ci saranno: Achille Lauro, Tananai e Tiziano Ferro. Alcune linee tram saranno deviate e le linee della metro M1 e M3 chiuderanno più tardi.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Sabato 20 maggio 2023 a partire dalle 20.40 è in programma il concerto di Radio Italia Live in piazza Duomo a Milano. All'evento, che è gratuito, parteciperanno tantissimi cantanti. Saranno presenti: Achille Lauro, Colapesce e Dimartino, Tiziano Ferro, Madame e tanti altri.

L'azienda trasporti milanesi (Atm) ha comunicato alcune modifiche alla viabilità. Nello specifico ci saranno tram deviati e la stazione metro Duomo chiusa dalle 11.30. Proprio per il concerto le linee della metro M1 e M3 chiuderanno più tardi.

I tram deviati a Milano per il concerto di Radio Italia Live 2023

Il concerto in piazza Duomo organizzato da Radio Italia porterà ad alcune modifiche alla viabilità. Ecco quali saranno i tram che subiranno deviazioni.

Tram 2 : nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra corso Colombo/Cantore e Lanza. Passa da viale Coni Zugna, piazzale Aquileia, viale San Michele del Carso, Conciliazione, via Ariosto, largo Quinto Alpini, via Monti, via Boccaccio, Foro Buonaparte, Cadorna e Cairoli.

: nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra corso Colombo/Cantore e Lanza. Passa da viale Coni Zugna, piazzale Aquileia, viale San Michele del Carso, Conciliazione, via Ariosto, largo Quinto Alpini, via Monti, via Boccaccio, Foro Buonaparte, Cadorna e Cairoli. Tram 12 : fa serviziotra Roserio-Cairoli M1 (via Cusani) e Molise-Missori M3. Non ferma a Cordusio e Duomo.

: fa serviziotra Roserio-Cairoli M1 (via Cusani) e Molise-Missori M3. Non ferma a Cordusio e Duomo. Tram 14: fa servizio nelle tratte Lorenteggio-Cantore (Porta Genova M2) e Cimitero Maggiore-Cairoli M1 (via Cusani). Non passa da corso Genova, via Correnti, via Torino, Duomo e Cordusio.

fa servizio nelle tratte Lorenteggio-Cantore (Porta Genova M2) e Cimitero Maggiore-Cairoli M1 (via Cusani). Non passa da corso Genova, via Correnti, via Torino, Duomo e Cordusio. Tram 15: fa servizio come al solito tra Rozzano e Missori. Da qui devia fino a piazza Fontana, dove fa capolinea. Non ferma a Duomo.

fa servizio come al solito tra Rozzano e Missori. Da qui devia fino a piazza Fontana, dove fa capolinea. Non ferma a Duomo. Tram 16 : fa servizio nelle tratte Monte Velino-Missori M3 e San Siro Stadio-piazzale Baracca (corso Vercelli). Da qui, svolta in via Ariosto, largo Quinto Alpini, via Monti e fa capolinea in piazza 6 Febbraio.

: fa servizio nelle tratte Monte Velino-Missori M3 e San Siro Stadio-piazzale Baracca (corso Vercelli). Da qui, svolta in via Ariosto, largo Quinto Alpini, via Monti e fa capolinea in piazza 6 Febbraio. Tram 19: nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra via Bixio/viale Piave e piazza Virgilio. Passa da viale V. Veneto, Repubblica, Turati, via Manzoni, Cordusio, via Cusani, Cairoli, Foro Buonaparte, Cadorna e via Boccaccio.

Metro Duomo chiusa dalle 11.30

Dalle 11.30 e fino al termine del servizio i treni della linea rossa M1 e della linea gialla M3 salteranno la fermata Duomo. Atm ha spiegato che la decisione arriva sulla base di quanto disposto dalle autorità. Si tratta infatti di una misura di pubblica sicurezza. In questo modo sarà possibile permettere l'arrivo del pubblico e l'inizio del concerto. In alternativa sarà possibile utilizzare le stazioni di Centrale, Loreto e Cadorna per cambiare linea.

A che ora chiude la metro a Milano dopo il concerto

Le linee della metro M1 (rossa) e M3 (gialla) chiuderanno più tardi. Entrambe le linee infatti resteranno in servizio dopo l'orario di chiusura normale: la m1 resterà in servizio tra la linea Sesto San Giovanni e Molino Dorino/Bisceglie. Gli ultimi treni, su entrambe le linee, dovrebbero partire dal centro intorno all'1.10 circa. La tratta della M1 tra Molino Dorino e Rho Fieramilano dovrebbe chiudere al solito orario.