Gira ubriaco in monopattino di notte, 30enne si schianta sui Navigli: ricoverato con trauma cranico Girava ubriaco in monopattino alle 3 di notte. Un ragazzo di 30 anni è caduto in zona Navigli, a Milano. Avrebbe fatto tutto da solo, senza coinvolgere altri mezzi. Ora è ricoverato con un trauma cranico.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Stava girando su un monopattino elettrico in via Giosuè Borsi, in zona Navigli a Milano. Erano da poco passate le 3 della notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 maggio quando il 30enne si è schiantato. Sul posto sono arrivati dopo pochi minuti i sanitari del 118 e la polizia locale. Trasportato in codice rosso al Policlinico di Milano, ha riportato un trauma cranico.

L'incidente ai Navigli

Gli agenti della polizia stanno ancora cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) ha riferito che, quando è stato caricato in ambulanza, il 30enne tendeva a perdere conoscenza. Forse era dovuto allo schianto, ma non è escluso che l'aver ingerito una notevole quantità di alcol nelle ore precedenti possa aver contribuito. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il 30enne abbia fatto tutto da solo e che non abbia coinvolto altri veicoli.

Superata quota mille

L'ultimo report pubblicato da Areu, in occasione dell'iniziativa "Monopattini e dintorni, sicurezza rischi, norme" di marzo, parlava di oltre mille incidenti con i monopattini nella sola città di Milano. Le piste più colpite sono quelle in Corso Buenos Aires e in Corso Venezia, che sono passate da 28 casi nel 2017 a 182 nel 2021. Proprio per tutelare la sicurezza, il Consiglio regionale della Lombardia aveva approvato lo scorso 8 febbraio una proposte di legge al Parlamento per modificare le norme attuali. In particolare, l'obbligo di copertura assicurativa per chi li usa, la frequentazione di un corso di abilitazione per i minorenni, l‘obbligo di caso e il marchio Ce presente su tutti i mezzi in circolazione.