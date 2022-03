Da giugno 2020 a Milano oltre mille incidenti in monopattino: quasi nessuno indossa il casco Sono oltre mille gli incidenti avvenuti con il monopattino elettrico a Milano: a rivelarlo i dati dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia.

A cura di Ilaria Quattrone

Da giugno 2020 a oggi sono stati oltre mille gli incidenti con i monopattini che si sono verificati a Milano: sono questi i dati elaborati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. Secondo l'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato da quando sono state realizzate le piste ciclabili, in Corso Buenos Aires e in Corso Venezia si è passati da 28 incidenti nel 2017 a 182 nel 2021: "Le amministrazioni locali hanno investito molto sulle forme di mobilità alternative e sostenibili. La fretta, però, ha creato in molti casi più problemi che soluzioni".

I numeri di Milano

I numeri sono stati resi pubblici durante l'iniziativa "Monopattini e dintorni, sicurezza, rischi, norme": l'appuntamento è stato organizzato da Regione Lombardia e Polis e si è svolto a Palazzo Lombardia. Tra i presenti c'erano la vicepresidente e assessora al Welfare, Letizia Moratti, il dg di Areu Lombardia Alberto Zoli, il direttore del Comitato tecnico scientifico dell'Ospedale Gaetano Pini, Pietro Randelli e il direttore di Neurochirurgia del Niguarda, Marco Cenzato.

Proprio relativamente alla sicurezza dei monopattini, l'8 febbraio scorso il Consiglio regionale della Lombardia aveva approvato una proposta di legge al Parlamento per modificare le norme attuali, che prevedeva: obbligo di copertura assicurativa per chi li usa, corso di abilitazione per i minorenni, obbligo del casco e il marchio Ce su tutti i mezzi.

Leggi anche Prezzi della benzina alle stelle a Milano: oltre i due euro al litro anche al self e in periferia

Durante l'evento, il direttore Randelli del Pini ha spiegato che solo al pronto soccorso del Centro da maggio a novembre 2021, su 28.169 accessi 1.995 sono stati per traumi da mezzo (biciclette, moto, scooter e monopattini) e di questi 280 erano pazienti che avevano fatto un incidente in monopattino, 1.105 in bicicletta, 570 con moto o scooter. Al Niguarda invece da luglio 2020 a novembre 2021 sono stati 37 i pazienti arrivati in pronto soccorso per un incidente con il monopattino elettrico. Di questi solo due avevano il casco.