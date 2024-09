video suggerito

Giovane di 21 anni evade dai domiciliari: i carabinieri lo trovano che cerca di rientrare in casa Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato per esser evaso dai domiciliari: era uscito la notte e quando i carabinieri hanno citofonato a casa sua per un normale controllo non l’hanno trovato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Un giovane di 21 anni è evaso dai domiciliari. I carabinieri della stazione di Seregno, in provincia di Monza e Brianza, erano andati a casa sua per fare un normale controllo ma non lo hanno trovato nell'abitazione. Subito sono scattate le ricerche: tutto è accaduto nella mezzanotte di domenica 23 settembre.

Il ragazzo, originario dell'Egitto, sembrava svanito nel nulla. I militari alla fine lo hanno trovato mentre cercava furtivamente di rientrare in casa. Come riporta MbNews, si è scoperto che la sua evasione non è durata molto ed è finita con l'arresto. Il giovane era stato portato subito in caserma e nella giornata di oggi è atteso il processo per direttissima.

Solo qualche mese fa un altro uomo detenuto ai domiciliari è evaso per andare a perseguitare la sua ex fidanzata sotto casa. Per lo stesso reato di stalking era stato arrestato. Tutto è successo a Cologno Monzese: la sua ex in passato lo aveva denunciato per atti persecutori e il ragazzo 20enne si trova ora imputato in un processo a Monza. Alla fine il 20enne è stato fermato dai carabinieri.