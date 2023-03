Giovane di 14 anni investita in strada: soccorsa in codice rosso Una ragazzina di 14 anni è stata soccorsa in codice rosso dopo essere stata investita in strada: si trova ora in ospedale. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Momenti di paura per una ragazzina di 14 anni. La giovane è stata investita mentre si trovava in via Santa Eurosia a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza: tutto è accaduto poco prima delle 16 oggi venerdì 10 marzo.

Sul posto si sono subito precipitati i soccorsi allertati in codice rosso. I sanitari dell'ambulanza e dell'automedica hanno prestato le prime cure sul posto e poi trasferito la giovane in ospedale in codice giallo: fortunatamente la ragazza non è in pericolo di vita. Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.