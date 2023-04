Giovane accoltellato a morte nella notte a Milano: era agonizzante sull’asfalto Era già in fin di vita il giovane di 25 anni di origini nordafricane che ieri sera sabato 8 aprile è stato trovato dalle forze dell’ordine in via Saponaro a Milano, quartiere Gratosoglio: il ragazzo, riverso sull’asfalto, è stato notato da alcuni passanti. Trasportato d’urgenza in ospedale, è deceduto nella notte.

L'hanno trovato riverso a terra, con una ferita da taglio profondissima alla schiena.

Era già in fin di vita il giovane di 25 anni di origini nordafricane che ieri sera sabato 8 aprile è stato trovato dalle forze dell'ordine in via Michele Saponaro a Milano, quartiere Gratosoglio: il ragazzo, ormai privo di conoscenza e immerso in una pozza di sangue, è stato notato da alcuni passanti che hanno chiamato il 112.

Il giovane è deceduto di notte in ospedale

I militari dell'Arma, che stavano già pattugliando la zona, sono così arrivati subito sul posto e hanno allertato i sanitari. Questi ultimi hanno poi trasportato il 25enne al Pronto soccorso dell'Ospedale Humanitas di Rozzano, in codice rosso. Niente da fare: il giovane, operato e poi ricoverato in terapia intensiva, è deceduto nel corso della notte.

Intanto, sono in un corso gli accertamenti tecnici tesi ad identificare la vittima, priva di documenti d'identità. I Carabinieri della Compagnia Milano – Porta Magenta e del Nucleo Investigativo stanno indagando, anche attraverso l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza e la ricerca di testimoni, per ricostruire i fatti e verificare eventuali collegamenti con dinamiche criminali della zona.

Il quartiere della periferia Sud milanese, infatti, è da tempo al centro delle cronache per questioni di spaccio e microcriminalità. Una zona difficile, segnata da povertà, degrado e da frequenti questioni di ordine pubblico: solo due giorni fa, ad esempio, proprio tra i palazzi Aler del Gratosoglio, è avvenuta una maxi rissa tra bande rivali che ha visto fronteggiarsi ben 15 persone, tra colpi di pistola e scontri corpo a corpo.

Bilancio finale della battaglia in via Baroni, letteralmente a due passi da via Saponaro: due feriti gravi e il terrore dei residenti. Stando a una prima ricostruzione della polizia, la rissa sarebbe scoppiata tra un gruppo di italiani e uno di albanesi. Ma non sono ancora chiare le ragioni.