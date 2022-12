Giocano con i petardi e si feriscono gravemente alle mani, 2 ragazzi portati d’urgenza in ospedale Due ragazzi, un 15enne e un 11enne, sono rimasti feriti alle mani mentre giocavano con i petardi. Soccorsi prima dagli amici, entrambi sono stati ricoverati d’urgenza.

Manca ancora qualche giorno ai tradizionali fuochi d'artificio lanciati in cielo per accogliere il nuovo anno tra colori e rumori assordanti. Tuttavia, anche se ancora in periodo natalizio, c'è già chi ha iniziato a far scoppiare petardi. Nel Lodigiano, due ragazzi minorenni sono rimasti feriti alle mani perché alcuni di questi botti sono esplosi prima ancora di essere lanciati.

Gli incidenti di Cavenago e Sant'Angelo

Entrambi gli incidenti si sono verificati nel pomeriggio del 26 dicembre, a meno di un'ora di distanza l'uno dall'altro. Il primo è avvenuto a Cavenago d'Adda, in via Caduti. Un quindicenne di Mairago si è ferito gravemente a una mano per aver indugiato per troppo tempo a lanciare il petardo. Soccorso subito dagli amici, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza dove cercheranno di ripristinare le funzionalità dell'arto danneggiato.

Non passa nemmeno un'ora che i soccorritori corrono verso il parco delle scuole Morenzenti, a Sant'Angelo Lodigiano. Qui a rimanere ferito è un giovane di 11 anni che è stato trasportato al policlinico San Matteo di Pavia dove è stato medicato. In entrambi i casi sono intervenuti anche i carabinieri che dovranno accertare la tipologia e la provenienza di quei botti.

Nello stesso pomeriggio, poi, un'esplosione ha danneggiato il Municipio di San Colombano. A riportare danni maggiori è stato un tubo del gas metano.