Giocano a pallone e colpiscono un 51enne seduto al bar, lui li minaccia con un fucile: denunciato

Negli scorsi giorni a Bagnolo San Vito (Mantova) un 51enne è stato denunciato per minacce aggravate, dopo che ha minacciato con un fucile da soft-air due ragazzi che lo hanno colpito mentre giocavano a pallone.

Tutto è successo negli scorsi giorni a Bagnolo San Vito. L'uomo, un 51enne di Suzzara, sempre in provincia di Mantova, stava seduto in un bar vicino alla struttura del "Pala San Vito". Colpito da una palla utilizzata da due ragazzi che stavano giocando lì vicino, il 51enne ha reagito con violenza e ha cominciato a minacciare verbalmente i giovani. Si è poi diretto verso la sua auto, parcheggiata poco distante, e ha estratto un fucile che ha puntato contro i due ragazzi. Impauriti dall'arma, i due minori sono scappati e hanno chiamato il numero unico delle emergenze, il 112.

Il fucile sequestrato (Fonte: Carabinieri)

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Bagnolo San Vito, che hanno perquisito l'auto del 51enne trovando al suo interno un fucile da "soft-air", un'attività sportiva che consiste nella simulazione di operazioni militari o scontri a fuoco utilizzando repliche di armi che funzionano ad aria compressa e sparano pallini di plastica. L'arma giocattolo è stata sequestrata mentre il 51enne è stato denunciato dai militari: dovrà rispondere dell'accusa di minaccia aggravata.