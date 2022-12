Gioca a nascondino con quattro bambine e nel garage le violenta: arrestato un 57enne Un uomo di 57 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di quattro bambine: le adescava con la scusa di giocare insieme a nascondino. Una volta nel suo garage le violentava.

A cura di Giorgia Venturini

L'accusa è di violenza sessuale nei confronti di minori di 14 anni, corruzione di minorenne e adescamento di minori. Sono scattate le manette per un italiano di 57 anni residente a Viadana, in provincia di Mantova: i carabinieri nella giornata di ieri 27 dicembre hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia.

La violenza sulle bambine

Le indagini sono scattate nel mese di ottobre dopo la segnalazione di alcuni genitori: i militari quindi sono intervenuti accertando un tentativo di adescamento nei confronti di quattro bambine, tra i 10 e i 12 anni. L'indagato una volta individuato è stato sottoposto ad accertamenti: sono stati sequestrati materiale informatico e altri dispositivi elettronici.

Durante le indagini i carabinieri hanno ascoltato le testimonianze delle bambine: è emerso che l'uomo avvicinava le bambine e con la scusa di giocare con loro a nascondino le portava nel suo garage o in un camper a sua disposizione. Una volta insieme al chiuso, mostrava loro un video pornografico. In qualche occasione ci sarebbe stata una vera e propria violenza sessuale. Tutto ancora da accertare dalle indagini.

L'arresto in provincia di Napoli

Il lavoro dei carabinieri ha permesso di risalire all'identità dell'uomo. Una volta rintracciato per lui sono scattate le manette e la misura cautelare in carcere. L'uomo da qualche settimana aveva lasciato Viadana e si era trasferito in provincia di Napoli: è stato arrestato ieri 27 dicembre. Si trova ora in carcere a Napoli a disposizione della autorità bresciane.