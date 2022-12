Filippo muore a 24 anni in un incidente stradale: ferita anche una bambina di 2 anni Il 24enne Filippo Panzeri è morto in un violento scontro tra due auto: ferite, ma non in gravi condizioni, una donna di 31 anni e la sua bambina di 2.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Dalla pagina Facebook della vittima

Nella serata di ieri 29 dicembre in un violento scontro tra due auto a Olmo al Brembo, in Val Brembana, ha perso la vita il 24enne Filippo Panzeri. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, tutto è accaduto alle 21.30 lungo la strada che porta a Olmo. Oltre al 24enne è rimasto coinvolto anche una donna di 31 anni e una bimba di due: le loro condizioni però non sono gravi.

La dinamica dell'incidente

Lo schianto è avvenuto tra una Toyota Aigo e una Opel Corsa che viaggiavano in direzione opposta. Resta ancora da capire il motivo dell'incidente: certo è che una delle due auto ha invaso la corsia opposta. Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco: le condizioni di Filippo Panzeri sono apparse fin da subito disperate. Nonostante i tentativi di rianimare il giovane, i medici hanno dichiarato il decesso del giovane sul posto. Ora i carabinieri sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Il primo a intervenire è stato un residente

Il primo ad arrivare sul posto è stato un residente della zona, spaventato dal forte rumore che ha sentito. In un'intervista rilasciata all'Eco di Bergamo spiega: "Ho sentito un botto fortissimo e mi sono affacciato sul terrazzo. Non riuscivo a capire cosa fosse successo perché era tutto buio".

Quindi la decisione di scendere con la moglie e di andare a controllare: "Da lontano abbiamo sentito il pianto di un bambino. Una volta più vicino abbiamo visto la madre e il bimbo. In un secondo momento ci siamo accorti della seconda macchina e del giovane in auto già privo di senti. I soccorsi erano stati già attivati". Purtroppo il giovane era morto sul colpo.