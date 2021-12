Gino Sorbillo apre un’altra pizzeria a Milano: pizza e bollicine gratis A Milano apre la nuova pizzeria di Gino Sorbillo, il rinomato maestro pizzaiolo napoletano. Per festeggiare l’inaugurazione del locale assaggi gratis di pizze accompagnati da bollicine.

A cura di Francesco Loiacono

Appuntamento quest'oggi alle 19 in zona Isola, a Milano, per tutti i buongustai desiderosi di assaggiare, gratis, la pizza del maestro Gino Sorbillo. Il rinomato pizzaiolo napoletano apre infatti oggi, mercoledì 15 dicembre, la sua nuova pizzeria milanese: "Sorbillo Isola". Il locale, il quinto a Milano, si trova in via Pietro Borsieri 25, nel cuore di uno dei più storici quartieri milanesi con un passato popolare e un presente glamour all'ombra dei vicini grattacieli di Porta Nuova.

Oggi, mercoledì 15 dicembre, alle 19 pizze e bollicine gratis da Sorbillo

Come scritto dallo stesso Sorbillo su Facebook, per festeggiare l'inaugurazione del nuovo locale dalle 19 di oggi ci sarà una degustazione di pizze gratis accompagnate da un calice di bollicine: "Vi aspetto numerosi, siete tutti invitati", ha scritto il maestro pizzaiolo che sarà presente all'inaugurazione. Del nuovo locale sono già state pubblicate alcune foto: mattonelle bianche e blu (il colore di Sorbillo) nella zona del doppio forno e interni decorati con motivi floreali caratterizzano la pizzeria.

Sorbillo Isola (Foto Facebook: Gino Sorbillo)

A Milano sono cinque i locali di Gino Sorbillo

Oltre che pizzaiolo di successo, Sorbillo è ormai un imprenditore affermato con locali in molte città d'Italia (sono complessivamente 17 i ristoranti) e anche all'estero: anche a Tokyo, Miami e New York si può trovare una delle pizze napoletane più buone. A Milano sono cinque in totale i ristoranti di Gino Sorbillo: il primo è stato "Lievito Madre al Duomo" in largo Corsia dei Servi 11, a cui sono poi seguiti "Gino Sorbillo Olio a Crudo" (in via Montevideo angolo via Savona, nella zona del design Tortona), "Gino Sorbillo Pizza Gourmand" (in via Ugo Foscolo 1) e il piccolo locale "Antica Pizza Fritta da Zia Esterina Sorbillo" in via Agnello 19. Adesso la nuova apertura, segno di un matrimonio, quello tra i milanesi e la pizza napoletana di Sorbillo, che procede a gonfie vele.