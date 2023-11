Giada Canino si regala la medaglia d’oro per i 18 anni, il padre: “Risultato inimmaginabile” Giada Canino, insieme a Michele Consoli, è campionessa europea di danze latino-americane e medaglia d’argento di danze standard. La ballerina neo 18enne con sindrome di Down ha trionfato alla Wida European Cup di Bratislava.

A cura di Enrico Spaccini

Giada Canino con le medaglie vinte alla WIDA European Cup di Bratislava (foto da Facebook)

Giada Canino è campionessa europea nella danza latino-americana e vice campionessa nella danza standard. La ballerina di Calolziocorte (Lecco) con sindrome di Down ha vinto lo scorso 4 novembre una medaglia d'oro e una d'argento alla World Integrative Dance Association (Wida) European Cup che si è tenuta all'hotel Crown Plaza di Bratislava, in Slovacchia. "È bello quando i sacrifici di tutti danno risultati inimmaginabili, la storia di Giada è emblematica", hanno commentato papà Elio e mamma Lella, "non ci sono parole per esprimere quanto la danza sia importante per Giada”.

Giada Canino con il suo compagno di ballo Michele Consoli (foto da Facebook)

Le medaglie azzurre alla Wida European Cup

Giada fa parte della squadra paralimpica Rosy Dance di Villongo (Bergamo). Nonostante abbia già vinto in passato titoli sia regionali che nazionali, è stata spesso oggetto di insulti da parte di bulli che si manifestano soprattutto sui social network. Il padre, Elio, si era esposto in prima persona per denunciare e rispondere a quegli attacchi immotivati sui social, cercando di insegnare a Giada a seguire i suoi sogni nonostante queste persone.

La ballerina di Calolziocorte ora ha 18 anni e ha rappresentato l'Italia alla Wida European Cup con grande successo. Quest'anno gli azzurri hanno partecipato a tutte le specialità, quindi danze standard, latino-americane e caraibiche, sia nella categoria delle disabilità intellettivo relazionali (Dir) sia disabilità visiva (Div).

La squadra paralimpica della Rosy Dance è scesa in pista con quattro coppie nella manifestazione più importante della stagione, portando a casa quattro medaglie d'oro, tre d'argento e due di bronzo.

La vittoria di Giada e Michele

Insieme a Michele Consoli, Giada ha conquistato il titolo europeo nelle danze latino-americane ed è arrivata seconda nelle danze standard. "Un oro e un argento incredibili per la nostra Giada", hanno commentato a LeccoNotizie i genitori dell'atleta 18enne, che hanno poi ringraziato la maestra Marianna Cadei e lo staff tecnico della squadra.

"È stato un anno importante a livello nazionale e adesso, dopo tanto impegno, Giada ha conquistato anche l’oro e l’argento europei", hanno dichiarato ancora papà Elio e mamma Lella: "È bello quando i sacrifici di tutti danno risultati inimmaginabili".