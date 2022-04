Ghedi, ciclista cade a terra per evitare l’impatto con un’auto: 13enne in codice rosso Dramma nel pomeriggio di oggi a Ghedi, in provincia di Brescia, dove un ragazzino di 13 anni è caduto mentre era a bordo della sua bici per evitare l’impatto con un’auto.

Ha visto l'auto farsi troppo vicina e, per evitare l'impatto, ha tentato una manovra all'ultimo secondo, finendo però per cadere per terra con svariate ferite. Un bambino di tredici anni che si trovava in piazza Roma a Ghedi, in provincia di Brescia, a bordo della sua bicicletta è stato soccorso in codice rosso dal personale medico del 118.

Cade a terra per evitare un'auto, 13enne ricoverato in codice rosso

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia emergenza urgenza della Lombardia, che ha prontamente inviato sul posto l'elisoccorso, un'automedica e un'ambulanza, il ragazzino è caduto dalla sua bici finendo violentemente a terra. Tutto è successo pochi minuti dopo le 13 di oggi, lunedì 11 aprile. In attesa dell'arrivo degli operatori sanitari, il tredicenne è stato soccorso dai presenti che hanno allertato il numero unico per le emergenze. Con le varie equipe mediche arrivate in piazza Roma, anche una pattuglia della polizia stradale che ha messo in sicurezza la zona per consentire ai paramedici di stabilizzare il piccolo e per gestire il traffico.

Ha riportato un trauma cranico, un trauma al volto e la frattura di un braccio

Dopo una prima cura ricevuta in loco, il tredicenne è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato preso in cura dai medici della struttura. Nel referto, vengono riportati un trauma cranico commotivo, un trauma al volto e la frattura di un braccio. Il bollettino del 118 riporta di una dinamica riferita secondo cui il ragazzino avrebbe fatto tutto da solo. Tale dinamica è ora sottoposta agli accertamenti della polizia stradale.