Getta benzina sul portone del Municipio e gli dà fuoco: identificato un 52enne Un 52enne è stato identificato e indagato per il danneggiamento del portone del Municipio di Montegrino Valtravaglia (Varese). L'uomo gli avrebbe dato fuoco nella serata del 2 dicembre usando una tanica di benzina.

A cura di Enrico Spaccini

È stato identificato l'uomo che nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 dicembre scorso ha provato a dare fuoco al portone del Municipio di Montegrino Valtravaglia (in provincia di Varese). Si tratterebbe di un 52enne, residente nell'Alto Varesotto, che ora risulta indagato per danneggiamento a seguito di incendio, aggravato dall’aver agito in pregiudizio di un edificio pubblico.

Il portone del Municipio incendiato

A scoprire cos'era accaduto al portone era stato un dipendente comunale, che aveva notato una lenta combustione ancora in corso e a terra alcuni tizzoni ancora incandescenti. L'incendio non aveva provocato danni ingenti, in quanto il portone pochi giorni prima era stato pitturato con vernice ignifuga. Inoltre, il Municipio presenta anche una seconda porta, vetrata, che avrebbe di fatto arginato le correnti d'aria che, al contrario, avrebbero potuto alimentare le fiamme.

Le indagini del caso erano state affidate ai carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Luino e della Stazione di Ponte Tresa. Una volta terminati i rilievi sul posto, i militari avevano proceduto con l'analisi delle immagini registrate dal sistema di sorveglianza dell'area.

Il 52enne aveva in casa la tanica usata per appiccare il fuoco

Le telecamere avevano filmato un uomo gettare liquido infiammabile addosso al portone intorno alle 22:50 del 2 dicembre e poi appiccare l'incendio. Quello stesso soggetto era stato inquadrato poco prima a un distributore di Cunardo, pochi chilometri lontano da Montegrino Valtravaglia, che riempiva una tanica con del carburante.

Una volta identificato quell'uomo, i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione. Nella casa del sospettato sarebbe stata trovata la tanica e gli indumenti che l'autore dell'incendio indossava quella sera. Per questo motivo, ora il 52enne risulta indagato per danneggiamento a seguito di incendio, aggravato dall’aver agito in pregiudizio di un edificio pubblico.