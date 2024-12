video suggerito

Geolocalizza il suo computer rubato e trova altri pc sottratti nelle scuole e in aziende: indagato un uomo Un uomo di 62 anni è stato indagato perché accusato di ricettazione perché nello stabile in cui lavorava sono stati trovati centinaia di oggetti rubati. È stato scoperto grazie a un 21enne che ha geolocalizzato il suo pc che si trovava nell'edificio.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di giovedì 12 dicembre sono stati trovati diversi computer, televisori, attrezzi edili e da giardinaggio, materiale informatico e cellulari che sono risultati rubati in un condominio di Milano. Il ritrovamento è stato reso possibile perché un ragazzo di 21 anni ha geolocalizzato il suo pc rubato.

Il giovane si è messo sulle tracce del suo dispositivo e lo ha rintracciato in un condominio che si trova in via Gabbro. Sono poi intervenuti gli agenti del Commissariato Comasina. Il ventunenne ha spiegato ciò che aveva fatto. Ha affermato che il computer gli era stato rubato quella mattina e lo aveva così geolocalizzato. Questa operazione lo ha portato in un condominio dove è stato poi avvicinato da un uomo di 62 anni, che era incaricato delle pulizie dell'edificio.

Il 62enne "senza chiedere nulla, me lo ha restituito", ha detto il ventunenne poi agli investigatori. Gli agenti, quando sono arrivati sul posto, hanno poi trovato nel locale caldaie dello stabile tantissimi oggetti risultati tutti rubati da scuole e aziende. In particolare sono stati trovati 207 computer portatali, 120 tablet, 73 smartphone, 2 grossi televisori, quattro monitor, diversi cavi di alimentazione, trenta auricolari, un modem, uno smartwatch, attrezzi edili e da giardinaggio. In particolare: trapani, avvitatori, un flessibile e un soffiatore.

Il 62enne è stato indagato a piede libero. Dovrà rispondere dell'accusa di ricettazione.