Gatto resta incastrato nella tubatura, i Vigili del Fuoco lo salvano con un würstel Era lì da giorni senza cibo né acqua e il diametro del tubo era troppo stretto per recuperarlo. Poi l’intuizione di un Vigile del Fuoco.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Il gatto salvato con un würstel (foto dei Vigli del Fuoco)

Era da giorni che i residenti di Lonno, frazione di Nembro, in provincia di Bergamo, sentivano un miagolio provenire da una luogo non negli identificato di via Zuccarello. Fino a quando il Parroco non si è deciso a chiamare i Vigili del Fuoco e chiedere il loro aiuto.

Il gattino incastrato nelle tubature

Da Bergamo è arrivata una squadra di pompieri che, con una telecamera snodabile di appena due centimetri di larghezza, ha individuato un micino rimasto da giorni incastrato all'interno della tubazione di scarico delle acque piovane che passa sotto la strada.

Probabilmente si era infilato lì tramite un chiusino, ovvero una cavità nel terreno, ma poi non era più riuscito a uscire, andandosi a incastare per oltre 5 o 6 metri di profondità. Il problema era, però, che il tubo ha un diametro di massimo venti centimetri e quindi era impossibile calarsi per recuperare il cucciolo.

Leggi anche Avvistato un cinghiale che nuota nella Darsena di Milano: i vigili del fuoco cercano di salvarlo

Salvato con un würstel

Non sapendo come tirarlo fuori da lì, a uno dei vigili del fuoco intervenuti sul posto è venuta l'intuizione. Essendo incastrato lì da giorni, sicuramente il micino avrà avuto fame. Quindi, per convincerlo a fare qualche passo verso di loro, ha legato a una sonda un pezzettino di würstel e lo ha avvicinato al gatto.

Incastrato in modo tale che il felino non potesse prenderlo e mangiarlo, ma fosse costretto a suguirlo, il pezzettino di würstel è quindi riuscito a trascinare il micio lungo la tubatura fino a quando non è stato possibile afferrarlo.

Così i bambini dal paese che hanno assistito con ansia alla scena hanno poi deciso di chiamarlo Würstel e che diventerà la mascotte di tutti i cittadini di Lonno.