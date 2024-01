Gara di velocità nella notte in via Crema a Milano: la folle corsa tra due auto e l’incidente Una folle corsa tra auto che solo per caso non ha causato vittime. Una gara di velocità tra una Fiat 500 Abarth e una Volvo, culminata in un incidente tra via Crema e via Giulio Romano: ambedue i conducenti, 26 e 37 anni, hanno precedenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Una folle corsa tra auto che solo per caso non ha causato vittime. Una gara di velocità tra una Fiat 500 Abarth e una Volvo, andata in scena a Milano, Porta Romana, nel cuore della notte di mercoledì 24 gennaio. Due macchine lanciate ad altissima velocità che si sono schiantate in via Crema, all'angolo con via Giulio Romano: l'ipotesi è quella del testa a testa tra vetture, che si sono fronteggiate nel rettilineo a sud della città con il pedale dell'acceleratore schiacciato al massimo.

Uno dei due, un 37enne con precedenti per reati contro la persona e per tentato omicidio ai danni di un senzatetto, è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale per aver aggredito gli agenti della polizia locale dopo aver tentato la fuga: è stato trovato ubriaco e senza patente. L'altro conducente, che si trovava al volante della Volvo, ha 26 anni ed è stato rintracciato nei pressi del luogo dell'impatto. Anche lui ha precedenti.