Gara tra supercar per le strade di Milano finisce con un tamponamento al semaforo: il video

Frame dal video di Welcome to Favelas

Almeno tre supercar si sono cimentate in una sorta di gara di velocità tra le strade di Milano nella notte scorsa. Nel video registrato da un automobilista con il proprio cellulare si vede un'auto sportiva nera superarlo a destra ad alta velocità, poi seguita da un'altra blu con dettagli arancioni e infine da una terza con telaio verniciato d'azzurro. Le tre vetture, però, sono costrette a inchiodare in prossimità di un semaforo rosso, affiancandosi a un'utilitaria che ha frenato di colpo forse per lo spavento di quanto stava accadendo a fianco.

In pochi istanti sopraggiunge un Suv prodotto dalla casa automobilistica Tesla che, forse per distrazione o proprio per l'eccessiva velocità, non riesce ad arrestare la sua corsa in tempo. Dal filmato si può vedere l'auto segnalare il pericolo con le quattro frecce e, infine, sobbalzare all'impatto con la supercar davanti. Il rumore che si sente al termine del filmato è quello delle carrozzerie che, scontrandosi, hanno riportato diversi danni.

Il tamponamento non sembra aver provocato conseguenze gravi ai due automobilisti, ma l'esito della serata avrebbe potuto essere ben più grave. Come si può facilmente vedere dal video, le tre supercar non solo circolavano ad alta velocità, ma hanno ignorato ogni segnaletica orizzontale, come l'attraversamento pedonale davanti al quale avrebbero dovuto rallentare, sorpassando a destra. Inoltre, l'impatto tra il Suv Tesla e la vettura che lo precedeva avrebbe potuto ferire non solo i rispettivi conducenti, ma anche l'automobilista di passaggio che solo per sfortuna si è ritrovato con la propria vettura al loro fianco sotto il semaforo.