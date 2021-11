Furto in una chiesa di Milano: rubati dalla cassaforte 35mila euro in contanti I ladri hanno portato via 35mila euro in contanti e trenta euro dalla cassa del bar della parrocchia: la polizia è sulle loro tracce.

A cura di Ilaria Quattrone

Hanno portato via 35mila euro dalla cassaforte di una chiesa di Milano: nella mattinata di oggi, martedì 30 novembre, una donna di 68 anni – che lavora nella segreteria della parrocchia – è entrata nei locali e ha trovato la stanza a soqquadro e la cassaforte aperta. La donna ha quindi dato subito l'allarme. Le forze dell'ordine, arrivati nella parrocchia Santa Mari Ausiliatrice di via della Ferrera, hanno svolto i rilievi e aperto le indagini.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia, i ladri potrebbero essere entrati dagli spogliatoi del seminterrato: gli agenti hanno infatti trovato le grate del pavimento divelte. Una volta attraversato il seminterrato, sarebbero arrivati nel cortile dove avrebbero poi rotto la finestra della segreteria. Per garantirsi una via di fuga, hanno poi bloccato la tapparella con un piccone. In segreteria hanno trovato le chiavi della cassaforte e hanno portato via i 35mila euro. Sarebbero poi entrati nel bar e avrebbero portato via i trenta euro dalla cassa. I ladri poi – al momento non si conosce il numero esatto – hanno fatto perdere le loro tracce. L'allarme è stato lanciato questa mattina alle 8. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per rintracciare e identificare i malviventi.

Un anno fa rapinato un sacerdote in provincia di Mantova

Un anno fa un episodio simile era accaduto in provincia di Mantova. Il 3 gennaio 2021, due ladri erano entrati nella chiesa di Pietole e avevano rapinato un parroco novantenne. I due erano entrati con il volto coperto e armati di pistole e avevano intimato al sacerdote di farsi dare il denaro frutto delle offerte: in totale avevano portato via 250 euro e il cellulare di monsignor Luigi Bolzani.