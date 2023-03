Furgone prende fuoco in autostrada: il conducente è riuscito a scappare e salvarsi Un furgone ha preso fuoco sull’autostrada Milano-Napoli e nel tratto della provincia di Lodi: il conducente è riuscito, per fortuna, a mettersi in salvo.

Un furgone ha preso fuoco sulla autostrada Milano-Napoli e precisamente nel territorio della provincia di Lodi. Fortunatamente il conducente è riuscito a mettersi in salvo e non è stato necessario il ricovero in ospedale. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 marzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Il conducente del furgone stava andando in direzione Bologna

L'uomo, un dipendente di una ditta, si trovava sul furgone e stava procedendo in direzione Bologna. A un certo punto, all'altezza del chilometro 27 più 200, si è reso conto che usciva fumo dal veicolo. Ha pensato che si trattasse di un guasto e si è così fermato. A un certo punto, sono partite le fiamme. In pochissimo tempo – così come è possibile notare dalle immagini diffuse dai vigili del fuoco – il rogo ha avvolto tutto il mezzo e lo ha distrutto.

L'uomo è riuscito a mettersi in salvo

Il conducente è riuscito a parcheggiarlo lungo la prima corsia di marcia. In questo modo ha evitato che accadesse il peggio per altre persone. È per fortuna è riuscito anche a scappare e mettersi in salvo. Nel frattempo è intervenuta la polizia stradale e i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi. I pompieri, che sono arrivati con un'autopompa e una autobotte, hanno provveduto immediatamente a spegnere le fiamme.

Non è ancora chiaro cosa possa aver causato l'incendio. Nei prossimi giorni si potrebbe avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda. Gli investigatori, oltre a svolgere tutti i rilievi del caso, hanno gestito la viabilità e messo in sicurezza la strada insieme ai vigili del fuoco.