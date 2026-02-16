Furgone delle pompe funebri lo travolge mentre fa jogging: gravissimo Roberto Galli, presidente Confartigianato Como

Roberto Galli è stato travolto da un furgone delle pompe funebri mentre faceva jogging a Orsenigo. Il 59enne, presidente di Confartigianato Imprese di Como, è ricoverato a Monza in prognosi riservata.

È ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza da ieri mattina, domenica 15 febbraio, e in condizioni gravissime Roberto Galli. Il 59enne, imprenditore e presidente di Confartigianato Imprese di Como, è stato travolto da un furgone di una ditta di pompe funebri mentre faceva jogging a Orsenigo (in provincia di Como) ed è stato sbalzato nel campo a lato della carreggiata. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e al momento la prognosi è riservata. Sulla dinamica indagano i carabinieri della Compagnia di Cantù.

L'incidente si è verificato intorno alle 9 del 15 febbraio lungo la strada provinciale che si trova al confine tra Orsenigo e Alserio, nel tratto che prende il nome di via Milanese. Galli, residente nella vicina Anzano del Parco, titolare di un'impresa nel settore dei trasporti a Ponteleambro, presidente di Confrartigianato Imprese Como dal 2018 e vicepresidente di Lariofiere, stava facendo jogging quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato travolto da un furgone di un’impresa di pompe funebri. Il conducente non avrebbe visto il 59enne correre a lato della carreggiata, dove non è presente il marciapiede, e lo ha fatto sbalzare nel campo adiacente.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto in codice rosso, con la massima urgenza, un'ambulanza del Lariosoccorso di Erba, una da Monza e un'auto infermieristica. Le condizioni di Galli, però, sono state giudicate subito come critiche e per questo motivo è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Fatto decollare da Como, il velivolo ha trasportato l'imprenditore fino all'ospedale San Gerardo di Monza, dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata.