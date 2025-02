video suggerito

Fumo in stiva, un volo Ryanair costretto a rientrare all’aeroporto di Orio al Serio: evacuati 158 passeggeri Oggi, martedì 18 febbraio, un volo Ryanair decollato da Orio al Serio e diretto a Oslo è stato costretto a rientrare allo scalo bergamasco perché in cabina si era accesa una spia che segnalava la presenza di fumo in stiva. Sono stati evacuati 158 passeggeri. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Nella giornata di oggi, martedì 18 febbraio, un volo della compagnia Ryanair, decollato da Orio al Serio e diretto a Oslo, è stato costretto a rientrare allo scalo bergamasco perché in cabina si era accesa una spia che segnalava la presenza di fumo all'interno della stiva. Sono stati evacuati tutti i 158 passeggeri presenti sull'aereo.

Secondo le prime informazioni disponibili, poco dopo il decollo si sarebbe accesa una spia in cabina di comando che segnalava del fumo all'interno della stiva dell'aereo. I piloti avrebbero quindi deciso di rientrare immediatamente all'aeroporto di Bergamo più vicino per effettuare dei controlli al motore dell'aereo. Non appena atterrato, intorno a mezzogiorno, il volo Ryaner avrebbe trovato i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco e dei meccanici della compagnia aerea già ad attenderli sulla pista di atterraggio.

Una volta giunti sul posto, tutti i 158 passeggeri presenti sul veicolo sono stati fatti evacuare immediatamente. I controlli svolti successivamente dagli esperti avrebbero, però, escluso la presenza di fumo e di incendi all'interno della stiva dell'aereo. Nonostante l'incidente, lo scalo bergamasco ha fatto sapere che il traffico aeroportuale non ha subito alcuna interruzione: soltanto un volo da Vilnius sarebbe stato dirottato su un altro scalo.

Alla fine della vicenda, attorno alle ore 13:00, i passeggeri sarebbero poi riusciti a ripartire per Oslo a bordo di un altro velivolo.