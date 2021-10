Fuga di gas in un palazzo di Milano: evacuate 60 persone Importante fuga di gas in un palazzo di Milano. Circa sessanta persone, i residenti di quattro condomini, sono state evacuate nelle serata di ieri venerdì 15 ottobre a causa di un’importante fuga di gas. È accaduto in via Desenzano a Milano: qui si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno cercato immediatamente di individuare la casa della fuga.

A cura di Giorgia Venturini

Circa sessanta persone sono state evacuate nelle serata di ieri venerdì 15 ottobre a causa di un'importante fuga di gas. È accaduto in via Desenzano a Milano verso le 23.15: qui si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno cercato immediatamente di individuare la casa della fuga. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno allertato i soccorsi dopo aver sentito un forte odore di gas. Le persone evacuate sono state ospitate nella Casa del giovane che dista pochi metri del palazzo: qui dovranno soggiornare almeno fino a quanto l'intera zona non è messa in sicurezza. Solo allora potranno tornare a casa. Nella mattinata di oggi gli sarà permesso solo di recuperare alcuni oggetti personali. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, al lavoro ancora ora per garantire sicurezza nella via.

Fuga di gas da una tubatura davanti al civico 5

Stando alle prime informazioni dei vigili del fuoco, dopo qualche minuto di sopralluogo la fuga di gas è stata individuata in una tubatura davanti al civico 5: così è scattato l'ordine di evacuazione per i quattro condomini dei civici 5,7, 11 e 15. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile, gli agenti della Questura, della polizia locale e i sanitari del 118 arrivati con sei mezzi di soccorso. Al momento non risultano feriti. Non è l'unico caso degli ultimi giorni in Lombardia: a settembre dodici famiglie sono state fatte allontanare della loro abitazione per una fuga di gas tra Albino e Comenduno, comuni in provincia di Bergamo. La fuoriuscita è stata causata da un tubo esterno di una rete di metano. A far scattare l'emergenza è stato un bambino che non riusciva a dormire per l'odore. Così ha svegliato i genitori.