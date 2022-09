Frontale tra auto e moto, centauro 26enne muore sul colpo Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Uboldo, nel Varesotto, dove un ragazzo di 26 anni è morto a seguito di un violento incidente stradale.

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, sabato 10 settembre, a Uboldo, nel Varesotto, dove un ragazzo di 26 anni è morto a seguito di un violento incidente stradale. Teatro dello schianto, via del Purgante, a pochi metri dal confine con i comuni di Rescaldina e Cerro Maggiore. Il 26enne è morto sul colpo dopo l'impatto con un'automobile.

Scontro frontale tra un'auto e una moto, morto un 26enne

Secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'allarme è scattato pochi minuti dopo le 12 quando un testimone della scena ha allertato il numero unico per le emergenze 112. Sul posto l'Areu ha inviato un'ambulanza e un elisoccorso. Le squadre degli operatori sanitari si sono immediatamente prese cura del 26enne, trovato riverso al suolo in arresto cardiocircolatorio. Disperati i tentativi di rianimarlo che però non hanno portato a un lieto fine. Il giovane è stato dichiarato morto in loco. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale che hanno perimetrato l'area e avviato tutti i rilievi del caso.

La ricostruzione della dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione, pare che la moto del 26enne si sia scontrata frontalmente con l'automobile che giungeva dal senso opposto all'altezza del distributore di benzina. Non è ancora chiaro quale dei due veicoli abbia invaso la corsia altrui. Quel che è certo, è che l'impatto è stato violentissimo ed è costato la vita al motociclista. L'incidente stradale ha provocato diversi disagi alla viabilità. Le code si sono protratte per chilometri. A cercare di gestire il traffico ci sono anche i carabinieri.