Fratelli d'Italia inaugura la nuova sede a Pisogne: sul muro c'è un poster dei "camerati" con la croce celtica Fratelli d'Italia inaugura una nuova sede a Pisogne (Brescia). Appeso all'ingresso del circolo c'è però il poster stampato in occasione delle celebrazioni per Sergio Ramelli, con tanto di croce celtica e firma de "i camerati"

Il taglio del nastro per inaugurare la nuova sede di partito, le facce sorridenti. Ma l'occhio di chi guarda cade soprattutto su un poster appeso in bella vista sulla parete all'ingresso del circolo di Fratelli d'Italia a Pisogne (Brescia): si tratta di un volantino stampato in occasione delle celebrazioni in memoria di Sergio Ramelli a Milano a firma de "i camerati", con tanto di croce celtica bianca.

È successo nel pomeriggio di oggi in via Roma, nei pressi del centro storico del comune sul lago d'Iseo. E la scena, ripresa da una televisione locale, ha fatto il giro del web. Prima le telecamere inquadrano l'inaugurazione della nuova sede del partito di Giorgia Meloni, con il taglio del nastro tricolore e i ringraziamenti di rito. Poi l'inquadratura si stringe verso il muro alle spalle di alcuni militanti, tra cui il presidente del circolo di Pisogne Alessandro Laini, il dirigente provinciale Diego Invernici e l'europarlamentare Carlo Fidanza.

Sulle pareti, infatti, non ci sono solo le scritte in ricordo dei martiri delle foibe e una grossa fiamma tricolore. A fare bella mostra, proprio accanto alla porta d'ingresso, c'è un poster preparato in occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Sergio Ramelli, studente ucciso nel 1975 da alcuni giovani di Avanguardia Operaia, celebrato per le strade di Milano lo scorso 29 aprile con la partecipazione di membri di Lealtà Azione, Forza Nuova, Rete dei Patrioti e CasaPound. E comparire sul foglio esposto nello spazio di FdI a Pisogne sono proprio i simboli della galassia neofascista tra croce celtica, colore nero e l'inequivocabile firma de "i camerati". All'interno della sede ufficiale di un partito al governo.