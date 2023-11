Franchino Er Criminale premia il pane di Milano: “Qui i forni più buoni che a Roma” “Milano in media ha dei forni clamorosamente buoni, è riuscita ad abbattere il luogo comune: non è vero che il pane qui è cattivo”, le parole di Franchino Er Criminale, celebre foodblogger romano che gira l’Italia con il suo format Forni Criminali. “Fortunato chi abita a Milano”

"Non è possibile che a Milano, in media, i forni sono più buoni che a Roma". E se a sostenerlo è Franchino Er Criminale, al secolo Alessandro Bologna, c'è da credergli.

"Milano mi ha stupito, forni eccellenti"

Lo youtuber e foodblogger romano, star del web con più di 400mila seguaci su YouTube, 270mila su Instagram e 220mila su TikTok, da tempo gira l'Italia per assaggiare focacce, panini, tramezzini, pizze, lievitati e prodotti da forno di ogni città. Ma è la tappa milanese del suo ormai celeberrimo format Forni Criminali lasciarlo a bocca aperta.

"Cibi ottimi e voti alti, Milano mi ha stupito", racconta durante le riprese dei video, con il suo inconfondibile accento romano doc. "Sta mettendo ko Roma, io ve lo dico". E ammette: "In tanti, soprattutto al Centro-Sud, pensano che il pane qui non sia buono. Io per primo avevo questo pregiudizio, prima di venire qui. E invece non è vero, non partiamo prevenuti!".

I quartieri di Milano con i forni più buoni

Tripudio di forni, secondo l'ex pugile professionista, nel quartiere di Città Studi intorno a piazzale Piola e Isola: "Qui ho trovato pizzette basse e scrocchiarelle più buone di come le fanno a Roma".

Franchino Er Criminale in piazzale Piola a Milano (YouTube Franchino Er Criminale)

Bene, a sorpresa, anche la zona del Duomo e delle Colonne di San Lorenzo. "Non mi aspettavo di realizzare questa puntata così. Ero quasi sicuro di trovare solo trappole per turisti, e invece mi sono imbattuto in due forni molto, ma molto buoni: da 9 e mezzo". E ancora. "Milano si è saputa difendere, e ha abbattuto luoghi comuni che, appunto, non sempre sono veri. Qui ho assaggiato focacce che manco a Genova".

Il viaggio prosegue tra i forni etnici intorno a via Farini ("Ho trovato prodotti che non avevo mai provato prima, buonissimi i dolci con il latte di cocco"), Garibaldi, zona Risorgimento e Wagner ("ho scoperto il pane dei morti"). Il commento, sempre lo stesso:"Possibile che Milano abbia dei forni clamorosamente buoni?".

"Fortunato chi abita a Milano"

Ogni puntata, tre forni da giudicare: piccole botteghe di quartiere, panifici e bar consigliati direttamente dai follower. "Vi rendete conto a che punto siamo arrivati? Cioè che devo sperare di trovare un forno insufficiente a Milano?". "A Roma trovo spesso cose indecenti. Qui in una sola zona ci sono sempre almeno due o tre eccellenze". Insomma: "Fortunati i residenti e fortunata Milano che si ritrova ad avere, almeno per il momento, una media qualitativa altissima".